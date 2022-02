El alcalde de Córdoba, positivo en Covid

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha dado positivo en Covid 19, según ha informado a través de sus redes sociales. El regidor ha asegurado que ha dado positivo tras realizarse un test de antígenos.

Acabo de hacerme un test de antígenos y he dado positivo en #COVID19 . Me encuentro perfectamente y cumpliré todas las recomendaciones sanitarias. Seguiré trabajando desde casa. Cuidaos mucho #CordobaEsp

Bellido ha asegurado que seguirá trabajando desde su domicilio durante las próximas jornadas y que se encuentra en perfecto estado tras su positivo en coronavirus.

El regidor ha estado este mismo domingo en la inauguración de una calle, rotulada a nombre del carnavalero Miguel Amate.

