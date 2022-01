El alcalde de Córdoba defiende “la libertad de expresión” para no retirar la campaña antiabortista de las marquesinas

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha defendido "la libertad de expresión" para no retirar la campaña antiabortista de las marquesinas de los autobuses municipales donde se han colocado carteles pagados por la entidad ultracatólica Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) en los que afirman que "rezar frente a las clínicas abortistas está genial".

Bellido, en declaraciones a la prensa este lunes, ha argumentado que "lo que no podemos coartar es ni la libertad de expresión ni, por supuesto, que se puedan generar opiniones a favor o en contra de determinadas leyes, que es lo que al final esa campaña está haciendo. Esa campaña, más allá de las formas, va dirigida contra una ley que está recientemente aprobada y evidentemente es legítimo manifestar opiniones democráticas", ha defendido.

En ese sentido, el alcalde de Córdoba ha pedido "no alentar polémicas no existen" y ha insistido en que "los espacios publicitarios están a disposición de quien quiera. Igual que hoy hay una campaña en ese sentido, si el día de mañana viniera una campaña publicitaria en el sentido absolutamente contrario, donde defendiera esa legislación y otra visión completamente opuesta, pues evidentemente también tendría abiertas las puertas de la publicidad".

Bellido ha afirmado que, en este asunto, "lo único que hay claro es que hay unas normas que hay que respetar, que es la ordenanza de publicidad exterior del Ayto de Córdoba y esa campaña no la incumple en ningún sentido. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Si no, estaríamos haciendo nosotros, yo como alcalde y el Ayuntamiento, una labor que iría más allá. Sería una labor en la que tendríamos que decidir si nos gusta o no nos gusta lo que dicen determinadas campañas externas, para que pudieran o no pudieran estar, y creo que eso no nos corresponde. En democracia eso es lo último que hay que hacer", ha defendido.

Asimismo, ha recordado que el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba "ya se posicionó sobre este tema y rechazó una moción que iba en el sentido de los mismos que ahora están demandando esa retirada". Bellido se refiere a una moción de IU y Podemos en el Pleno de septiembre de 2021 que el PP, Cs y Vox tumbaron cuando se instaba al Ayuntamiento de la ciudad a que garantizara la "seguridad" y la "libertad individual" de las mujeres que acuden libremente a clínicas privadas a abortar, después de que se organizasen grupos de rezo frente a una clínica en la capital.

Ahora, a cuenta de la campaña publicitaria en las marquesinas de Córdoba, IU, Podemos, la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, el Consejo del Movimiento Ciudadano y el Forum de Política Feminista habían reclamado al Ayuntamiento la retirada de los carteles de esta campaña.