El alcalde, sobre la cesión del Arcángel: “Hemos buscado la mejor solución para el interés público”

“Ha costado mucho llegar hasta aquí y si esto fuera fácil, no llevaríamos con esta situación 25 años”. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reaccionado de esta manera a la polémica de la semana, la aprobación del pliego para la cesión del estadio municipal El Arcángel. “Hemos buscado la mejor solución para el interés público y también el deportivo”, ha sostenido el regidor, a preguntas de los periodistas.

“Ha llegado un punto donde hemos ordenado toda la parte registral en la Administración. Hemos encontrado una fórmula válida jurídicamente con todos los informes validados que nos permite sacar a concesión ese pliego que hasta ahora no se había conseguido. A partir de ahí, lo que yo transmito es que con ese terreno que hemos ganado, la ley de transparencia permite que haya 20 días hábiles para presentar alegaciones y así está recogido en el pliego”, ha asegurado, animando a Unión Futbolística Cordobesa, la sociedad anónima deportiva titular de la unidad productiva del Córdoba CF, a presentar alegaciones.

“El Córdoba CF puede estar interesado lógicamente en optar a esa concesión pues este es el momento adecuado y oportuno para realizar las alegaciones. Que las exponga porque hay cosas que yo he leído que pueden ser razonables como las otras partes del estadio, pero también hay otras cosas que a lo mejor no se han interpretado bien desde el pliego, aunque está recogido porque en el Plan Especial de El Arenal ya asume que el uso deportivo del estadio de fútbol tiene que ser no deportivo a un 35%. Nosotros no hemos definido ese concurso”, ha concretado.

De hecho, el regidor ha ido más allá y ha asegurado que “no sé lo que puede ocurrir de aquí a 20 o 25 años” durante la cesión de El Arcángel, detallando que ahora los clubes pueden hasta explotar comercialmente el nombre del estadio.

En cuanto a la falta de ayuda municipal, Bellido aseguró que actualmente “somos el máximo patrocinador del Córdoba CF. Las cifras hablan por sí solas”, al tiempo que descartó que se vaya a “reiniciar el proceso”.

En cuanto a la cesión del hotel, “no se puede” encajar en el pliego actual. Será en un segundo. “Podemos correr y sacarlo cuanto antes”, expresó. Pero agregó que “no se puede obligar a una empresa hotelera a concurrir con una sociedad anónima deportiva”.