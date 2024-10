El alcalde asegura que “no hay motivos” para cesar al concejal de Fiestas y Tradiciones

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este miércoles que “no hay motivos” para cesar al consejal de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento, Julián Urbano, ante las peticiones del portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo.

En una rueda de prensa, Bellido ha manifestado que “siendo objetivos, se ha casi triplicado el número de verbenas, de siete que estuvo en el mínimo se ha pasado a 21 y de las 21 que hay, solamente en dos ha habido problemas”.

En este sentido, ha señalado que “ha habido problemas en dos y lo asumimos y vamos a cambiar en esa parte”, porque “el efecto no era el deseado y hemos rectificado”, de manera que “es una decisión de gobierno que hemos rectificado todos y el año que viene no se repetirán esas situaciones en el casco histórico, porque no se celebrarán”, ha remarcado.

Entretanto, ha subrayado que “también habrá que reconocer a Julián Urbano que hay otras 17 como mínimo o más que se han recuperado y que se desarrollan sin que haya problemáticas ni denuncias por parte de vecinos”.

Por ende, cree que “hay que ser objetivo con las valoraciones, no tan subjetivos”. “La oposición hace su trabajo, que es fiscalizar y querer exigir responsabilidades cuando entiende que hay que exigirlas, y entiende perfectamente que hagan ese trabajo, pero mi valoración no coincide con la de Hacemos en el caso de Julián Urbano”, ha expuesto Bellido.