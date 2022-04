El alcalde responde a la excoordinadora de Infraestructuras: “Todos trabajamos bajo presión”

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha respondido este viernes a las informaciones publicadas sobre la declaración de la excoordinadora general de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, María Luisa Bueno, imputada en el caso de los contratos de este área que investiga un juez por supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. En su declaración, Bueno ha alegado “presiones” del gobierno municipal para acelerar y sacar adelante los proyectos cuyos contratos están siendo investigados.

El regidor ha puntualizado que “todos trabajamos bajo presión” y, lejos de buscar alguna responsabilidad en el equipo municipal, ha manifiestado que “si uno se siente presionado, es una cuestión personal”. “Si no trabajamos así, nos lo recuerda la oposición”, ha puntualizado. La excoordinadora general de Infraestructuras, en su declaración ante el juez instructor José Luis Rodríguez Lainz, ha hecho alusiones en varias ocasiones a “la premura” para tramitar los expedientes, que debían finalizar antes de final de año, para no perder el dinero. Y sobre esos contratos hay indicios de fraccionamiento, utilizando contratos menores con menor control y tiempo de tramitación que los ordinarios.

Fuentes del gobierno municipal consultadas por este periódico han aclarado que “lo único que se hizo fue dar instrucciones a todas las delegaciones para que el Plan de Choque y las inversiones con cargo a remanentes se ejecutaran antes del 31 de diciembre”. A este respecto, Bellido ha explicado que “los remanentes hay que gastarlos antes de que acabe el año”, por lo que no se trataría de presiones, sino de “recordar cuál es el deber que tenemos”.

Sin embargo, Bellido ha recordado que en sus anteriores cargos en el Ayuntamiento, previos a la Alcaldía, no recuerda “ningún caso de troceamiento de contratos”. “Las cosas hay que hacerlas rápidas y bien; una cosa no es incompatible con la otra. Quien quiera contraponer la eficacia y la rapidez con la ilegalidad... Las cosas sea hacen bien o no. Lo de la presión es subjetivo y sensaciones”.