Adjudicado el contrato para que todas las atracciones de la Feria tengan el mismo hilo musical

El Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado a la empresa Córdoba Sonido Digital S.L. el servicio que controlará el sonido acústico de las zonas de las atracciones durante la Feria con el objetivo de homogeneizar el hilo musical de la calle del Infierno y evitar el ruido ensordecedor que se produce. El presupuesto de licitación era de 12.100 euros pero se ha adjudicado finalmente por 7.502 euros para dos años.

Con este servicio, el Consistorio hará que todas las atracciones tengan la misma programación musical, que podrá interrumpirse en momentos excepcionales para, por ejemplo, incluir anuncios institucionales o transmitir avisos de emergencia o pérdida de menores. Este servicio se dará durante la noche inaugural, el viernes 19 de mayo, desde las 21:00 hasta las 6:00; los jueves, viernes y sábados, desde las 12:00 hasta las 6:00; y el resto de días, desde las 12:00 hasta las 4:00.

La programación musical estará compuesta por temas de actualidad que la empresa deberá consensuar con la Delegación de Feria y Festejos del Ayuntamiento. Este servicio tendrá que ser recibido por todos los empresarios feriantes de las atracciones.

