Actúan contra la oruga procesionaria en seis colegios y en el centro de educación vial

La Delegación de infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha actuado, durante este fin de semana, en los centros educativos San Fernando, Santuario, Federico García Lorca, Escuela Infantil Margaritas, Pablo García Baena, Antonio Gala, Fernán Pérez de Oliva y en el Centro de Educación Vial, con la finalidad de eliminar cualquier incidencia en relación con la existencia de una plaga de oruga procesionaria o de cualquier otra derivada de la presencia de pinos, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba a través de una nota de prensa.

Esta oruga comienza en estas fechas a descender de los pinos. Con el fin de evitar posibles riesgos, estos árboles han sido tratados foliarmente mediante un sistema de pulverización normal, habiéndose utilizado por razones de seguridad un insecticida biológico, utilizado en lucha biológica y en agricultura biológica. Este producto no precisa de ningún plazo de seguridad ya que es inocuo, por lo que las instalaciones de estos centros se han podido utilizar durante este lunes con total normalidad y con seguridad por los alumnos y el resto de la comunidad educativa.

Antonio Álvarez, delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha afirmado que “seguiremos atendiendo necesidades de similar naturaleza en otros centros durante las próximas semanas, para garantizar la seguridad en todas las instalaciones educativas de nuestra ciudad”.

