Abre una oficina en el Santuario para atender y gestionar todas las obras en la zona

Este viernes ha abierto sus puertas una oficina para atender los proyectos de obra de las comunidades de propietarios en la zona de Santuario-Fuensanta. La oficina se ha instalado en el local de la calle acera Alonso Gómez de Figueroa, 29, y estará operativa hasta el 31 de marzo de 2025, fecha en que está prevista la finalización del programa Santuario. El horario de atención al público será de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 h. y en el teléfono de contacto el 957245783.

El estudio afincado en Córdoba Atelier G2 arquitectos S.L. es el responsable de la puesta en marcha y gestión de la Oficina Técnica de Información y Gestión del ARRU Santuario, cuyo objeto fundamental es el apoyo en la gestión, planeamiento, información y acompañamiento del proyecto. Se encargará de asesorar directamente al ciudadano, razón por la que esta oficina se ha de emplazar dentro o en el entorno del barrio del Santuario.

Ha resultado ganador del concurso público que se adjudicó el pasado 16 de septiembre de 2022. El valor del contrato asciende a 135.675,00 euros más I.V.A. Esta oficina contará con un arquitecto, que asumirá las funciones de coordinador de la oficina, un arquitecto técnico, una trabajadora social, un delineante y un administrativo.

A través de esta oficina se atenderá a todas aquellas comunidades que solicitaron las ayudas en la convocatoria ARRU que se publicó el 2 de febrero de 2022, y cuyo plazo de solicitudes finalizó el pasado 17 de junio. De estas ayudas, que suman un total de 81 solicitudes, se ha publicado resolución provisional el 2 de septiembre a espera de la publicación de la resolución definitiva.

Tras dicha publicación, la oficina técnica se centrará en la obtención de las licencias necesarias y en el seguimiento de las obras para garantizar el éxito de las actuaciones. Proseguirá, además, el trabajo de atención al ciudadano y asesoramiento que hasta ahora han desarrollado Junta de Andalucía y Vimcorsa en la fase de presentación de solicitudes.

Fue en la orden de 30 de junio de 2021 de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía cuando se acordó la delimitación de áreas de regeneración y renovación urbana (ARRU) de la Comunidad Autónoma. Entre ellas se ha incluido a la barriada del Santuario, que se presentó a propuesta del Ayuntamiento de Córdoba. De manera que éste área está recibiendo financiación y subvenciones, por parte del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía, para la transformación de un barrio caracterizado por la elevada edad media de sus residentes y por la mala accesibilidad de la mayoría de sus edificios de viviendas.

Con la delimitación de la barriada de Santuario como Área de Regeneración y Renovación Urbana, se realizarán actuaciones por importe de 3.980.827,25 euros, de los cuales un millón ya ha sido aportado por el Ayuntamiento de Córdoba. Permitirán corregir los problemas de falta de accesibilidad en las viviendas o en los bloques, deficiencias en las cubiertas de estos edificios, así como otras intervenciones que se contemplan en la convocatoria. Los trabajos se desarrollarán entre 2022 y 2024.

