Fin a los 90 años de historia del Horno San José y a su pan para el Bocadi

Con casi cien años de trabajo a sus espaldas en Córdoba, el horno San José deja de funcionar. Fue en 1931 cuando José Roldán Rodríguez puso a funcionar el establecimiento sacando los primeros panes. Casi un siglo después ofrecían también otros productos como chocolates, cafés o harinas y derivados de esta.

Después de tantos años, ha sido el nieto del fundador, José María Roldán, quien ha decidido cerrar el negocio al tomar la decisión de jubilarse. Este es el motivo por el que el famoso horno ha cerrado sus puertas, según adelantaba Abc. Y como consecuencia del cierre, existe la duda de qué ocurrirá ahora con el pan de los famosos bocadillos del Bocadi, que procedía de esta panadería.

El dueño del famoso bar de la capital, Manuel Sánchez, ha confirmado a Cordópolis que "se ha conseguido el mismo pan" en un horno en el polígono de las Quemadas. Una panadería que, según explica Manuel, en algunas ocasiones cuando él mismo pedía más cantidad de pan, "ellos se lo encargaban" a este.

Así, lo importante para los cordobeses amantes de este establecimiento es que el Bocadi no ha perderá sus famosas vienas ni el resto de pan de sus bocadillos. Fue José María Roldán quien le indicó a Manuel dónde encontrar el producto tan "peculiar" caracterizado por "estar hecho en un horno de leña y su fermentación", entre otras cosas.

"A la vista está" señala Manuel, que la gente ha seguido acudiendo en busca de los famosos bocadillos y "nadie ha dicho nada" por notar alguna diferencia con el pan anterior. Por último, Manuel explica que el actual horno es también "de los de la antigua usanza". Algo que tranquiliza al público más fiel del bar, al que el año nuevo le ha traído la noticia de que podrán seguir disfrutando de su esencia.

