Unos 32.000 inmuebles de barrios vulnerables requieren un reforma energética de sus fachadas

Un estudio desarrollado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba (COACO) ha identificado las áreas de intervención óptimas para la inversión en rehabilitación. El trabajo ha mapeado las zonas más vulnerables de la ciudad señalando su estado de conservación, accesibilidad y características constructivas. Esta iniciativa ha permitido diseñar una herramienta accesible de consulta de estos datos, con el objetivo de impulsar la rehabilitación de estas áreas a través de los fondos Next Generation, y con ello reducir la huella de carbono y el consumo de energía no renovable.

El estudio combina datos de las administraciones con otros recabados por los arquitectos Carlos Ruiz y José Alcántara, que han documentado más de 7.200 parcelas catastrales gracias a la Beca de Investigación 2022 del COACO. Se ha analizado la edad de edificación, los usos principales de la misma, el número de inmuebles por referencia catastral o parcela, la superficie construida, el número de plantas, la imagen exterior del edificio, la accesibilidad, el estado de las fachadas y de la carpintería, y el grado de deterioro.

En concreto, se han sometido a estudio siete de las once zonas de Córdoba capital señaladas como vulnerables por la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social de la Junta de Andalucía. La selección de estos barrios se ha realizado por criterios de diversidad de tipología edificatoria, nivel de renta y problemática social. Las áreas estudiadas son el Barrio del Guadalquivir, Sector Sur, Campo de la Verdad–Miraflores, Valdeolleros–Santa Rosa, Las Moreras–Huerta de la Reina, Santuario–Polígono de la Fuensanta, Levante–Cañero y Parque Fidiana.

Las conclusiones son que Sector Sur (26.4%) y Campo de la Verdad–Miraflores (33.7%) son las zonas en las que existe un mayor número de referencias catastrales cuyo estado general de las fachadas requieren rehabilitación integral; también que el 95% de las viviendas de Barrio del Guadalquivir, Sector Sur, Campo de la Verdad–Miraflores, Santuario–Polígono de la Fuensanta, Levante–Cañero y Parque Fidiana requiere mejora de las carpinterías al ser aún mayoritariamente de aluminio sin rotura de puente térmico; ese porcentaje baja al 80% en el caso de Las Moreras–Huerta de la Reina y Valdeolleros–Santa Rosa.

Asimismo, el estudio mide el grado de deterioro, que se sitúa en “elevado” en el 35.9% de los inmuebles de Sector Sur y en el 25.5% de Las Moreras–Huerta de la Reina. A través de este parámetro, la herramienta aspira a determinar en qué barrios sería más eficiente la inversión en función del deterioro que hayan sufrido anteriores procesos de rehabilitación pública.

Entre los parámetros analizados se encuentra también el grado de accesibilidad de los inmuebles. En ese sentido, Campo de la Verdad–Miraflores (86.2%), Las Moreras–Huerta de la Reina (66.5%) y Levante–Cañero y Parque Fidiana (95.7%) destacan por presentar un porcentaje muy alto de portales no accesibles. Igualmente, Sector Sur y (35.3%), Las Moreras–Huerta de la Reina (52.1%), cuentan con los porcentajes más elevados de viviendas (de 3 o más plantas) sin ascensor.

La combinación de parámetros como la densidad de inmuebles por sector, el estado general de las fachadas y la edad de edificación permite identificar zonas con prioridad alta, media o baja para la rehabilitación energética de fachadas. Con prioridad alta se encontraría un 52.7% de los inmuebles del sector Fuensanta–Santuario. La sustitución de carpinterías sería prioritaria (alta) para el 43% de los inmuebles del Barrio del Guadalquivir.

Tanto el estudio como la herramienta creada son fruto del trabajo de los arquitectos José Alcántara y Carlos Ruiz, coordinados por la catedrática de Construcciones Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, Pilar Mercader. Su labor, desarrollada durante un año de trabajo, ha sido posible gracias a las Becas de Investigación financiadas por el COACo.

La herramienta combina los datos recabados por el COACo con otros ya existentes como el nivel de pobreza energética, la vulnerabilidad social, el ruido, etc., aportados por organismos públicos como Vimcorsa, la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Catastro Municipal, y los integrados en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, publicada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y que propone la intervención en zonas desfavorecidas.

Según estos técnicos, la herramienta puede ayudar a las administraciones y a los profesionales de la arquitectura y la construcción a identificar las zonas o inmuebles en los que se debería priorizar la rehabilitación. El software utilizado en esta herramienta es Qgis y permite desgranar y visualizar la información por parámetros independientes o combinarlos; los investigadores y el COACo animan también a otros arquitectos a incorporar sus datos en este instrumento.

El parque de viviendas de Córdoba tiene una media de edad de 40 años y el 31% de los inmuebles se construyó hace más de 50 años. Inmersos en plena crisis energética y enfocados hacia la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, cabe recordar que los edificios suponen un 40% del gasto energético europeo y son responsables del 36% de las emisiones de gases invernadero, según los datos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía. En España, debido a que la primera normativa que regula las condiciones térmicas de los edificios no llegó hasta 1980, hay un gran porcentaje del parque de viviendas que no es eficiente; el 55% de las viviendas es anterior a 1980.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su mecanismo Next Generation prevé destinar 6.280 millones de euros para el impulso de la rehabilitación de viviendas y edificios. Ya hay activadas ayudas para estos conceptos, y para la mejora de la eficiencia energética de viviendas que también conlleva una mejora de la habitabilidad. De hecho, el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba cuenta con la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación que asesora a los ciudadanos y facilita la gestión de las ayudas.

