El alcalde critica las declaraciones "de propios y extraños" sobre la elección de Córdoba como base logística del Ejército

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha querido salir al paso de las manifestaciones que distintos cargos políticos de partidos como el propio PP, Ciudadanos o el PSOE fuera de Córdoba han realizado sobre las circunstancias de la elección de la capital cordobesa como sede de la futura base logística del Ejército de Tierra. En ese sentido, Bellido se ha referido a declaraciones "de propios y extraños", como las realizadas por el senador del PP Javier Maroto y otros cargos populares, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs) o distintos cargos del PSOE en la provincia de Jaén, en el sentido de que la elección de Córdoba habría respondido a una decisión personal de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y no solo a los méritos de la candidatura cordobesa.

En la sesión del Pleno municipal del Ayuntamiento de Córdoba celebrada este jueves, el alcalde ha sido cuestionado por IU y PSOE acerca de estas manifestaciones de distintos cargos públicos y ha reclamado a todos los partidos y sus cargos en las distintas administraciones del estado no contribuir a "una polémica estéril".

"Ya dije que hay muchos que están dando un espectáculo lamentable, propios y extraños", ha dicho el alcalde. "La parte mala de la política está dando también la cara" y ha pedido "que cada uno hagamos examen de conciencia de lo que están haciendo propios y extraños", ha reiterado.

En ese sentido, ha admitido que está teniendo "conversaciones con los mayores" -en alusión a los cargos de su propio partido a nivel andaluz y estatal-. "Las estoy teniendo porque esta es una oportunidad histórica para Córdoba. Córdoba ha ganado por méritos propios. Esto no ha sido un dedazo" y ha calificado como "absurdo" que se mantenga esa afirmación cuando es el Ministerio de Defensa y el Ejército quien designa la ciudad donde debe instalarse la base logística si reúne los requisitos que establecen.

"A los (cargos) que no están en Córdoba, nos toca pedirles responsabilidad, que no hagamos de este asunto una polémica política estéril que no lleva a ningún sitio más allá de a un titular en un medio de comunicación y que puede poner dificultades a este proyecto", ha incidido el alcalde.

Conversaciones para cerrar filas sobre la designación de Córdoba

Bellido ha pedido "huir del enfrentamiento" e incluso ha tendido la mano a "la provincia hermana de Jaén" para ver "cómo se puede sacar provecho a nivel autonómico" de que la base logística del Ejército de Tierra se establezca en Córdoba. Y ha anunciado que el Ayuntamiento creará una comisión de seguimiento de este proyecto con todos los partidos políticos y agentes que han intervenido en este asunto para "reconducir entre todos desde la unidad las situaciones políticas que estamos presenciando todos".

José María Bellido ha insistido en que no "he querido echar más leña al fuego" en esta polémica y "no alimentar ese debate", en alusión a las distintas reacciones vertidas desde la provincia de Jaén en un inicio y que han seguido a nivel autonómico y estatal. "Esa bola ha crecido demasiado. Lo que se dice fuera es que no hemos tenido ningún mérito, que la decisión ha sido fruto de un dedazo. Y eso no se puede consentir, porque es rotundamente falso".

Bellido ha asegurado que cuando se conoció la elección de Córdoba habló con el presidente de al Junta de Andalucía y también con el presidente del PP, Pablo Casado, conversaciones que ha seguido en estos días. "Le puedo asegurar que va haber un cierre de filas en Madrid para que no haya ninguna discusión en mi partido sobre los méritos de Córdoba" para lograr la base logística del Ejército de Tierra.

Respetamos y agradecemos el esfuerzo que hicieron todas las ciudades que optaron para ser sede de la base logística del Ejército de Tierra. La elección de Córdoba responde a los criterios fijados por Defensa. Nuestra enhorabuena a @jmbellidoroche, es momento de mirar al futuro. — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 11 de febrero de 2021

Poco después, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, difundía en sus redes sociales un mensaje señalando que "la elección de Córdoba responde a los criterios fijados por Defensa".