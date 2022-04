Labios a escena

Las mascarillas han dejado de ser obligatorias en interiores. Tras 700 días de cubrirnos con ellas, la mitad inferior del rostro se volvió extrañamente íntima y acomodada a no mostrar su expresión; luego, ¿a qué esperamos para lucir sonrisa, embellecer los labios, y engrasar, quizás, la cara de póquer?

El destape facial nos sorprende, a lo mejor, a casi todas y todos, con tareas pendientes y necesidad de puesta a punto en cuanto a piel del rostro, líneas de expresión alrededor de los labios, surco nasogeniano, tono y firmeza, etc.

Se impone también la disciplina diaria de la protección solar en cara, cuello y escote, y la hidratación de los labios. Y es ya bien conocido que el género masculino tiene a su alcance las mismas posibilidades para ello, a través de productos específicos o unisex, barberías y afeitado de lujo, además de los tratamientos estéticos de cabina o en clínicas de medicina estética.

Junto a esto, es el momento de refrescar el maquillaje de labios. Personalmente, para la primavera, y acostumbrada durante meses a no maquillarlos, me apetecen los labiales ligeros, hidratantes y que aportan brillo y color traslúcidos. Entre ellos, los de If Cosmetics, que son novedad en Primor; el recién estrenado KissKiss Bee Glow de Guerlain; el bálsamo coloreado de Lanolips, con SPF30, entre las propuestas de labiales de Sephora; el lujo juvenil de Dior, y los imprescindibles de Mac Cosmetics, en la tienda online y el espacio MAC del Corte Inglés de Córdoba.

Si perseguimos una mejora general del rostro desde el primer día, y sin efectos secundarios ni molestias, hablan maravillas de los tratamientos con Indiba, disponible en clínicas de cirugía plástica y estética como la del Dr. Emilio Cabrera. En otro plano, centros de estética como el salón de belleza Dori Simón proporciona sesiones con Indiba, así como tratamientos faciales que mejoran la expresión desde la relajación y la aplicación de dermocosmética.

Los labios vuelven a salir a escena. Que la vida y nuestros corazoncitos nos arranquen buenas caras, sonrisas y besos. Tomemos fuerzas, que es primavera y está muy cerca el Día de la Madre, con los mejores y recíprocos besos de todos.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación