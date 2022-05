Siempre Dr. Martens

En todas las épocas y para cualquier estación, el calzado de Dr. Martens, ya sea su clásica bota o las sandalias, siempre está a la altura de tu camino y de tus pasos, como las canciones de The Who y la libertad ejercida así en lo pequeño como en lo que parecía inalcanzable.

Por eso, donde haya un corazoncito punk y una conciencia de clase (Won't Get Fooled Again, please), Dr. Martens desplegará todos sus encantos para que encuentres el modelo cautivador que te acompañará temporadas y años, porque está hecho para durar.

Me gustan estos Dr. Martens cómodos, atemporales y resistentes de la clase trabajadora inglesa, sus botas icónicas de las estrellas del rock, sus zapatos descubiertos, de tiras, con plataforma que son como unas sandalias SUV.

Los orígenes de Dr. Martens se remontan a 1945, cuando el Dr. Klaus Maertens, un soldado de 25 años y médico en ese momento, creó una suela única con colchón de aire (en lugar de la suela de cuero duro tradicional) para ayudarlo a recuperarse de un pie roto. En 1959 los derechos de su invento fueron adquiridos por una empresa del Reino Unido a la que debemos las botas y todos los modelos de Dr. Martens que se han convertido en un símbolo subcultural.

Con seis décadas de historia, Dr. Martens posee el mayor fondo de calzado con el que disfrutar de los festivales inminentes y a la vista; ediciones limitadas como la reciente sobre los rebeldes de la National Gallery, además de una auténtica trayectoria de compromiso con la diversidad.

Una de las joyas de la temporada es la edición del Orgullo 2022.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación