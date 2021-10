El relato. Eso es lo que importa en la política del siglo XXI. El relato, única y exclusivamente.

El domingo pasado, Jordi Évole entrevistó al que quizás ha llevado la nueva política más lejos, Iván Redondo. A Redondo se le atribuye una enorme leyenda que él mismo atribuló sacándose del bolsillo dos fichas de ajedrez. Y a los periodistas, la verdad, es que nos gustan estas películas. De hecho, somos una parte clave del relato, los que le damos credibilidad, forma y hasta forjamos la, insisto, leyenda de estos vendedores de crecepelo del siglo XXI.

Los partidos, y más les vale hacerlo, se dan tortas por perfiles como el de Iván Redondo. Y es que lo más importante ha dejado de ser lo de cambiar el mundo "y defender a los débiles" (meeeeeck). Lo que de verdad importa es ganar las elecciones. Y ya está.

La ideología ha quedado en un segundo plano. No ha desaparecido, ni mucho menos. De hecho, vivimos en el mundo más polarizado que yo recuerde. Pero la ideología ayuda al relato, y no al revés. "Estos son mis principios. Si no te gustan, tengo otros", que decía Groucho.

En las luchas obreras previas a la I Guerra Mundial y en la Europa de la posguerra, la ideología siempre fue más importante que, incluso, ganar elecciones. En Córdoba tuvimos un ejemplo con el "programa, programa, programa" de Julio Anguita que, creo, tan mal se entendió. Sin ideas, no hay cambios. El relato, que no deja de ser un adorno de la verdad (o sea, mentir), te puede ayudar a ganar unas elecciones. O dos. Pero si no mejoras de verdad la vida de la gente, si no cambias sus perspectivas o les ofreces esperanza, habrás ganado para nada. Bueno, no, habrás ganado solo y exclusivamente para ti, y para los tuyos.

¿O es que la política ahora va de eso? ¿De tener el poder a cualquier precio y a cualquier coste?

Por otra parte, Giulio Andreotti, autor de enormes frases, decía que el poder desgasta. Pero que lo que más desgasta es no tenerlo.