'This is fine'

Me encanta este 'meme' que tan popular se hizo durante el confinamiento. El perro Question Hound es nuestro amigo optimista que asegura que todo está bien mientras arde su casa. O quizás el cuñado cordobés que cuando te alarmas porque se nos viene un intenso episodio de calor te contesta que bueno, que cuando él era pequeño hacía más calor, todo el mundo era feliz, las señoras sacaban sus sillas a la calle y el sereno te saludaba cuando se encontraba contigo.

Y no, nada está bien. Los dos episodios de calor que nos hemos comido ya antes de que llegue el verano no son algo normal ni habitual. Y sí, claro que todos recordamos un día de mayo o junio en el que hubo 40 ºC. O aquel cumpleaños de pequeños en el que estábamos asfixiados corriendo con los amigos con un polo flash en la boca. Pero ya sabemos cómo es la memoria y, sobre todo, la nostalgia.

Si somos de los que dudan hasta de nuestros recuerdos (ah, aquellos maravillosos años ochenta en los que una generación entera moría por la droga, una organización terrorista mataba a una persona al menos una vez en semana o te podían atracar fácilmente a la vuelta de la esquina) y sobre todo de la nostalgia tendremos que irnos a los datos, y lo que nos dicen es que cada vez hace más calor, que el verano empieza antes, acaba después y que esto empieza a hacerse realmente insorportable.

Córdoba es campeona del calor. Montoro tiene el récord nacional de temperatura máxima (47,4 ºC en agosto del año pasado). Y yo soy de los que piensa que un día veremos los 50 ºC de verdad, no marcados en un termómetro callejero que sabemos que mide mal.

Mientras, tenemos los combustibles por las nubes, pero seguimos moviéndonos igual. Quiero decir, que nadie está promoviendo un plan de transporte público descarbonizado como alternativa a unas emisiones que sabemos que nos conducen poco a poco hacia la catástrofe ambiental. Y que ya estamos empezando a sentir en nuestras propias carnes.

No, no hace el calor de siempre. Ni va a seguir haciéndolo. Sabemos que hará más. Hemos asumido que en las próximas décadas la temperatura media del planeta subirá un grado y medio. Es algo que me resulta increíble a la par que insoportable.

A partir de ahora vendrán muchas más noticias de calor. El verano, insisto, es cada vez más largo y caluroso en ciudades como Córdoba, llamadas a quedarse semidesérticas en el periodo estival. ¿No nos hemos dado cuenta aún de que estamos ante el gran hándicap de esta ciudad para los próximos años?

This is fine.