La fidelidad a los principios. 'Impechment'.

Hace unos días en la mejor televisión que se puede ver - o sea La 2 TV - vi la película ‘Worth’, un relato diferente sobre la realidad de las víctimas del atentado del 11S y lo que ocurrió después cuando hubo que indemnizar a sus familias.

Michael Keaton encarna magistralmente al abogado que dirigió el Fondo de Compensación que se constituyó para ello. El debate entre su deber al servicio de los intereses de las aseguradoras y su conciencia al conocer las historias de cada vida sesgada. En este país también sucumbimos un día a los intereses del lobby de las aseguradoras poniendo precio a la vida y a la salud de las personas… ¿valen todas las vidas igual? Véanla.

Lo realmente dramático - y además no era ficción- vino después de la película cuando enganché - en La 2 no hay anuncios - con un documental sobre la sanidad en EEUU. Bueno sobre la No sanidad de un país que manda en la economía mundial y dicta lo que deben ser y hacer otros países, pero deja morir a sus ciudadanos a las puertas de los hospitales. Y a los enfermos de cancer sin tratamiento, a los diabéticos sin insulina, a los que no ven, ciegos y a los niños sin medicinas. O tienes dinero para pagar un seguro médico que vale quince mil euros al año, o estas muerto en el sentido más literal.

Las colas de moribundos, enfermos y madres con bebés que pasan frías noches enteras esperando a las puertas de barracones para ser atendidos por médicos voluntarios, me resultó estremecedor. Mientras, la neoyorquina Pfizer ha sido la primera farmacéutica en facturar más de 100.000 millones año, con un crecimiento de sus mareantes beneficios del 43%.

Cuando Obama llegó a la presidencia logró aprobar la ley llamada “Obamacare”. Nada comparable ni de lejos a nuestra sanidad (tachada por cierto como de corte “comunista” desde la gran América), pero al menos dio un paso adelante y garantizó unos mínimos esenciales para el cuidado de la salud a bajo costo. Pues resulta que cuando Trump llegó a la presidencia (el primer expresidente imputado por 37 delitos graves en la historia de EE UU) decidió derogar esa ley y arrebatarle ese soplo de oxígeno a la salud de los americanos.

La votación fue un día de finales de julio de 2017. Como era previsible los demócratas votaron todos en contra de la derogación. Y, de pronto, llegaron dos mujeres, las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski y antepusieron sus principios a su pertenencia al partido y votaron también en contra. La votación arrojaba 49 votos republicanos a favor de la derogación y 50 votos en contra. Quedaba un solo voto por ejercer. El del republicano John McCain. Y llegó McCain se levantó, se aproximó y votó en contra de quitarle esa poca salud a millones de americanos. Por 51 votos en contra y 49 a favor, Trump perdió su miserable propuesta. El senador que impidió la infamia murió un año después víctima de un cáncer cerebral.

Mitt Romney acaba de anunciar estos días su retirada definitiva del Senado. Sí, ese otro senador republicano que, sin embargo, votó a favor del impechment de Donald Trump. Y es que la fidelidad a los principios aún existe. Ahí lo dejo.