Hay que darle la vuelta al relato: proclamar que estamos ganando la batalla

Los que niegan la violencia de género son aquellos que generan violencia con sus palabras, sus actitudes, sus ideas de odio y supremacía. Cuando digo supremacía no quiero referenciarla solo a la raza, también supremacía frente al género, a las diferentes opciones sexuales, a las diferentes creencias, diferentes opciones de vida. Supremacía total y totalitaria de la derecha y extrema derecha, imposible hoy definir la frontera entre ambas. Es el enemigo principal de la sociedad, todas y todos debemos combatirla pero principalmente las mujeres.

Frente a los avances del movimiento feminista, el imparable empoderamiento de las mujeres, la conquista de su independencia, frente a todo ello, la “Supremacía Patriarcal”, se llame derecha o ultraderecha, ha desplegado todo su arsenal. En su discurso el odio a las mujeres ha llegado a situarse al mismo nivel que la xenofobia y el racismo, si no más. El Feminismo es el gran motor de cambios revolucionarios en el mundo, nosotras lo sabemos, ellos también.

Es en este contexto en el que quiero analizar la labor de los medios de comunicación en la violencia de género, entre tanto drama y con el mayor respeto a las víctimas, quiero lanzar un mensaje positivo.

Si buscamos titulares un altísimo porcentaje son noticias alarmantes, enfocadas a provocar angustia, atemorizar a la población, principalmente a las mujeres. Asistimos en los últimos años a una cascada de casos y noticias sobre la violencia machista, asesinatos, violaciones y todo tipo de agresiones a las mujeres. La violencia machista es intrínseca al Patriarcado, es real, fieramente real, no es mi intención ponerla en duda, pero quisiera llamar la atención sobre la utilización de una sobreexposición no en la cantidad sino en sus formas y por tanto dejar claro que no se trata de no dar las noticias sino de como se dan.

Voy a referirme a los delitos sexuales que no dejan de acrecentar y agudizar sus formas de ejercer violencia y humillación a las mujeres, a la vez que manifiesta una actitud muy cobarde de los agresores al procurarse la indefensión de las víctimas. Unido a los titulares, los medios viejos y nuevos de comunicación dedican horas a construir relatos pavorosos de cada nuevo caso, ya no digamos los magazines televisivos especialistas en sortear o saltarse directamente cualquier código deontológico y los derechos fundamentales de las víctimas, que no de los agresores.

El relato de estos delitos ha ido aumentando en su contenido terrorífico en estos años. Hemos pasado del violador del ascensor, el personaje anónimo que puede atacarnos cualquier noche en cualquier calle oscura o en cualquier descampado, a la violación en manada y la sumisión química. Relatos, debates de televisión que se centran en las víctimas, en ocasiones poniendo en duda su actitud, que poco criminalizan al agresor, pero que transmiten miedo. Ningún relato es casual, buscan atemorizar a las mujeres para frenarlas en sus conquistas del espacio público, retrotraernos a lo privado.

Este año los medios se han volcado en estos datos: EUROPAPRESS.21/02/2022 “Las violaciones aumentaron un 14,4 por ciento en 2021 en relación con 2019, el año anterior a la pandemia”. En contraposición a estas cifras, todas justificadas en datos oficiales, ya se sabe que la estadística vale para todos y en provecho de cualquiera, encontramos este otro dato: “Según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior: España alcanza en 2021 la tasa de criminalidad más baja de la serie histórica reciente un 10,9% respecto a 2019”. Algo no cuadra si intentamos comparar unas y otras.

El aumento de las cifras en las estadísticas no equivale a más delitos. ¿Más delitos en comparación a cuándo?, ¿a cuando las mujeres no denunciaban?, ¿a cuando ni siquiera se podía denunciar?, ¿a cuando los datos eran más sesgados?.

Si tenemos en cuenta la Macroencuesta sobre violencia de género elaborada por el Ministerio de Igualdad en 2019, en España las denuncias de violencia sexual son solo del 8%, ¿significa esto que en los próximos años los delitos aumentarán más de un 90%?, no. Significa que se ha conseguido un avance del 14,4% más de denuncias, un 14,4% más de éxito del movimiento feminista, del trabajo de todas, de los cambios legislativos, y también de este Ministerio de Igualdad que está acelerando los cambios.

Un 14,4% más de éxito en algo tan difícil de denunciar todavía hoy. Todas somos conscientes de ello y para ello basta otro dato de la Macroencuesta sobre violencia “ El 80% de las ocasiones el violador es un hombre cercano o conocido de la víctima”. Como decía, muy difícil de denunciar, muy doloroso y más difícil de probar.

Y es que no se trata de cifras, las mujeres conocemos con encuestas o sin ellas la realidad de una violencia que sufrimos cada día. No quiero caer en un relato triunfalista, el 14,4% es muy, muy… poco, no podemos cejar ni distraernos, absoluta sororidad con las víctimas, mientras toquen a una sola mujer nos tocan a todas, la meta es todas.

Ayer, al fin, se aprobaba la Ley del “Solo Si Es Si”, un gran logro para seguir avanzando, aunque a muchas se nos quede ya corta, siempre queremos más. Las mujeres en nuestro país hemos peleado sin descanso desde el movimiento feminista, en estos años de democracia hubo cambios pero nunca como hoy, nunca las demandas del movimiento feminista habían estado tan presentes en un gobierno.

Para progresar todo es útil y necesario, pero tocar poder lo hace más fácil y las mujeres lo estamos constatando en el BOE. Para la “Supremacía Patriarcal” es mucho más útil el relato del miedo que reconocer que estamos ganando la batalla.

Sonia Bachiller Argüelles

Portavoz Local de Podemos Córdoba