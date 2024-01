“Nosotras decidimos”, un derecho constitucional

Podemos Córdoba manifiesta su absoluta oposición a la moción aprobada el 18 de enero por la derecha y la ultraderecha del Ayuntamiento de Córdoba en la que, el Partido Popular y el señor alcalde José María Bellido a petición de Vox declara la guerra a los Derechos Humanos de las mujeres.

Podemos Córdoba dice sí a la vida, a una vida digna y en libertad para todos, todas y todes. Sí al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Sí al derecho al aborto libre, seguro y gratuito.

La derecha y ultraderecha arranca una campaña en contra del derecho al aborto. En nuestra ciudad lo hacen desde el Consistorio, con una moción en la que declaran a Córdoba “Ciudad abierta a la vida”. Este nombre oculta que realmente no es otra cosa que una moción para apoyar, aún más, económica y organizativamente, a las asociaciones antiabortistas que trabajan en Córdoba.

No es casual que esta moción coincida con la noticia de que “Antiabortistas volverán a “rezar” a las puertas de una clínica de Córdoba” (Cordópolis 23/01/2024). Curiosamente, un partido que en 2015 demandaba que los escraches fueran considerados delito de terrorismo, anima a ellos en contra de aquellas que no comparten su ideología y su moral. No obstante, según la Ley vigente desde abril de 2023, es un delito el acoso a estas clínicas, y por tanto lo que esperamos del Gobierno local es que tome las medidas para que estas acciones no se produzcan, no que las anime aprobando la moción antiabortista de Vox.

Tenemos memoria. El PP, un partido que se autodefine como el más constitucionalista, se niega a aceptar la legalidad cuando el Tribunal Constitucional le dice que no tiene razón. Recordemos que en 2010 el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la “Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.” El Tribunal Constitucional lo desestimó íntegramente en una sentencia en la cual dice textualmente que el aborto es un derecho constitucional: “Derechos constitucionales que exigen del legislativo el respeto y reconocimiento de un ámbito de libertad en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación.”

Desde la moción referida, los partidos que se escandalizan por la cifra de menores que optan por una interrupción voluntaria del embarazo son los mismos que les niegan una educación afectivo-sexual eficaz, un derecho de niños, niñas y adolescentes recogido por la OMS y van más allá, imponiendo en los centros educativos su programa de adoctrinamiento contra el derecho al aborto.

Aquellos partidos que reflejan en su moción que los problemas económicos son la principal causa para recurrir al aborto son los mismos que votan en contra de la subida del salario mínimo. Partidos que dicen pretender resolver en Córdoba el problema de los embarazos no deseados con la más falsa, antigua, e insuficiente medida de “ayudas por nacimiento”. Pan para hoy y hambre para mañana.

Partidos que respecto al aborto siguen hablando de asesinatos de niños no nacidos, en contra de todo el derecho internacional y de la OMS, y sin embargo, apoya al Gobierno Sionista de Israel refrendando con ello el asesinato de más de 10.000 niños palestinos.

Unidos a lo peor de la iglesia católica nada ha cambiado en la derecha española desde el fin de la dictadura franquista hasta hoy. Son inmovilistas y mantienen una moral del siglo pasado que pretenden imponer, aunque para ello incumplan la Constitución y las leyes vigentes.

La realidad española no es la que deseamos desde Podemos, pero tampoco la que la derecha y ultraderecha sueña. Es la que refleja la reciente encuesta del CIS que indica que “el 83,9% cree que las mujeres aún sufren desigualdad respecto a los hombres”, “el 80% aprueba que un hombre se defina como feminista” y que “el 87,8% aprueba que un hombre recrimine a sus amigos en caso de que tengan comportamientos machistas”. No obstante el foco no se puso en estos datos, lamentablemente, se miró desde el punto de referencia de los varones. Como señala Gerardo Tece en un artículo en Contexto del 16/01/2024 “con un 80% de los grandes medios en manos de intereses económicos cercanos a la derecha, menos de la mitad de los hombres sienten como un problema la lucha de las mujeres por la igualdad”.

Esta es la realidad, aunque la sociedad misma no sea consciente de cuanto y de qué manera hemos avanzado ahora España es otra.