Antiabortistas volverán a “rezar” a las puertas de una clínica de Córdoba

Por tercera vez, el movimiento pro-vida de Córdoba -bajo la iniciativa 40 días por la vida- se reunirá a las puertas de la única clínica abortiva que hay en la capital para “rezar por la vida”. Tal y como ocurriera en 2023, esta acción se llevará a cabo en Cuaresma, del 14 de febrero al 24 de marzo.

De manera ininterrumpida, siempre y cuando tengan “voluntarios”, personas provida estarán “rezando” desde las 9:00 y hasta las 21:00, amparados en su libertad de expresión, aluden. En 2022, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, sufrió una modificación para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. La reforma incluyó, incluso, una pena de prisión de tres meses a un año a quien acosara “a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad” con el objetivo de “obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Sin embargo, esta reforma no incluyó que rezar las puertas de las clínicas abortivas sea delito, siempre y cuando las personas que secunden esta campaña no obstaculicen la entrada o impidan a las mujeres acceder a estos centros sanitarios. No obstante, también es cierto que la norma establece dichas penas de prisión para quienes desarrollen “actos molestos”, sin un concepto jurídico desarrollado, por lo que una interpretación de la ley podría llevar a incluir estos “rezos” en este apartado.

Además de en Córdoba, esta campaña se realizará en la misma fecha en las siguientes ciudades y localidades: Albacete, Burgos, Castellón de la Plana, Donostia, El Puerto de Santa María, Elche, Gijón, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, Santander, Sevilla, Talavera, Toledo y Valladolid.