Agradecimiento de un ciclista herido

Soy José Ángel, natural de Córdoba y residente en Madrid.

Ayer (por el sábado) tuve la desgracia en mis salidas habituales de entrenamiento en bicicleta por la sierra de Córdoba tan bonita pero tan complicada de curvas enlazadas y mortales, que un despiste o un coche que sale de una curva te puede costar una vida.

Hoy afortunadamente puedo contarlo, compartirlo y escribir sobre ello.

Sucedió a las 10:00 de la mañana en una de las bajadas que van de la carretera de Adamuz hacia Obejo, comúnmente nosotros la conocemos como “El Caballon”.

Comenzaba una jornada feliz, de encuentro con compañeros de afición y todo eran risas, madrugones y evasión de la semana.

El grupo que salimos, es un grupo bastante completo y avanzado en el ciclismo, la mayoría competimos y nos gusta entrenar y ese punto de sacrificio, dolor y disciplina.

Nada me haría pensar que la vida me cambiaría cuando bajando una bajada peligrosa y cerrada apareció un coche en un ángulo muy cerrado y no pude evitarlo y me fui contra el.

Es duro decirlo, pero cuando vi que era inevitable salvar esa situación, yo sabía que iba a ser un golpe fuerte, pero que no era mi día, aún tenía mucho que hacer.

Afortunadamente me levanté consciente, no tenía rasguños, lesiones, magulladuras, nada de dolor, pero desgraciadamente el impacto fue de lleno mi cara contra el coche y me partió el labrio y el ojo, quedando el labio colgado.

De esa carretera, el conductor del vehículo me traslado al centro de Salud de Adamuz, al cual quiero agradecer la atención recibida por los compañeros que me trasladaron en ambulancia al Hospital de Reina Sofía y pudieron hacerse cargo de mi bicicleta en sus instalaciones hasta que pasara un amigo a recogerla.

Bien, llegado a Reina Sofia, y aquí el motivo de mi carta, es que el equipo médico que me atendió, dirigido por la Doctora Ana Isabel Fortis Ballesteros, fue exquisito e hicieron un gran trabajo. Para mi sería un orgullo que estas palabras de gratitud llegaran a esta gran Doctora Ana Isabel, que estuvo conmigo casi tres horas reconstruyendo mi labio y con mucha paciencia que se que lo pasó mal, porque mi dolor era intenso, agudo y yo me retorcía con mucha fuerza, sin quejarme, sin gritar, pero casi destrozando la camilla de la fuerza que ejercía sobre ella.

Es difícil explicar lo que siento, porque no es miedo, no es susto, es una combinación de rabia por no evitar el accidente, y la flor de piel al recordar y el corazón encogido por el trato de mis compañeros (Club Ciclista Tikismikis de Córdoba) a los que le debo mucho.

Si pudieran hacer extensibles estas palabras y este mensaje a todos los ciclistas que sabemos lo duro que esta profesión, lo vulnerables que somos, ya que nuestro cuerpo es el único escudo que tenemos, y que, por favor, moderen la adrenalina, especialmente en bajadas peligrosas y sobre todo no adelante a sus compañeros en estos tramos, nunca se sabe cuándo está la desgracia de uno y de su familia.

Así puede salir por la mañana con la sonrisa que me caracteriza y así llegué por la tarde a casa y en el momento del accidente