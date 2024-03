Hoy hace 20 años. De un crimen indescriptible . He hablado de ello, no se si mucho o excesivamente poco. Pero no tengo palabras para hacerlo.

Tras este tiempo, y en el recuerdo de todas la víctimas de ese atentado, hoy me voy a permitir hablar del asco que siento por cierta clase politica, y sus animadores de sillon. Y es un asco tal, que no merece mas que mi desprecio e ignorancia.

Utilizar, el dolor, la barbarie, el sufrimiento, ese día sucedido, manifiestan la calaña, la podredumbre de la que están hechos, y el interés nulo por los ciudadanos de este país.

El dolor, que aun sigue, el olor que pervive, las imágenes imborrables, son capitulos de una vida, que me.toco vivir, que lo hice en silencio, viendo como muchas ratas, aparecían por los despachos pidiendo honores, lamiendo las manos de esos que estaban dispuestos a hacer callar sus infamias a base de prebendas.

Pero ya son 20 años, ya he guardado el silencio y respeto que las víctimas merecían, para al menos en estas lineas, expresar mi odio por esos seres que escarban en la miseria para obtener rédito, sin importar el precio. Siento desolación por que se siga utilizando este atentado de una forma tan vil.

De mi pecho no cuelga medalla por mis actos de ese día, ni la pedí, ni la ofrecieron, yo estaba en mi dolor, ellos en sus mierdas, esa es la diferencia.

El respeto y agradecimiento de una mirada o una palabra, me bastaron.

Los que allí perdieron la vida o sufrieron heridas de las que te cambian la vida son los que merecen todo. No olviden lo sucedido, no se olviden de ellos.