Adiós Pepe Montesinos, augur nuestro de la divulgación en arqueología.

Pepe, ayer en Fuente Obejuna me preguntaban por esa idea tuya de volvernos con el museo al convento, donde siempre estuvo. Machado ya metió a Ávila en un convento dentro de un castillo. No ibas a tuertas. Cuando te llevé, pensé que ibas a decir que vaya cosa añeja. Y resultó que el añejo eras tu. Lo que te gusta una buena pátina. Todavía estoy viendo ese museo de Mellaria tal y como lo imaginamos. Y así lo haremos.

Mañana, cuando vuelva a Mellaria, me toparé con la realidad de que no estás. Fallece Pepe Montesinos. Maldito CaraLibro de verde luna. No nos dejas sólo tú, Pepe. Nos deja tu manera social y bondadosa de llevar la cultura y la arqueología, con lo que sea, donde haya que llevarla. Visiten Gilena. Cuando se habla de democratización del conocimiento, de sensibilización de la arqueología, de la divulgación como cauce, no se tiene ni la más mínima idea de lo que es Pepe Montesinos. Dadme una fábrica vieja, los cacharros de los edificios públicos que no quiere nadie, que formaremos a la gente del pueblo, sacaremos con ello un museo y les daremos oficio y profesión. Si esperamos los millones de euros, los pueblos no tendrán cultura. Gilena, la Colección Museográfica de Gilena, es democracia, cultura, pueblo, tierra, gente, obra.

Pepe, tu fuiste una conversión. Tu logos, el jarabe para esos pueblos chicos que no quiere nadie, que quieren cultura arqueológica y que no saben cómo. Los de pueblo nos entendemos. En Fuente Obejuna, con tu Maribel, con David y la Legión de Gilena, hicimos, creo, una de las recreaciones más bonitas que, yo sé, que has hecho. Refundar una ciudad romana, Mellaria, en la Plaza Lope de Vega de Fuente Obejuna. Allí donde Fuenteovejuna y allí donde los espacios históricos del comendador. Tres ciclos, tres vidas del teatro, en el espacio más apropiado.

Mellaria Restituta fuiste tú, porque fuiste el augur que condujo la refundación y que tomó los auspicios para que esa nueva ciudad, que hoy estamos por fin excavando y que no has podido ver, sea lo que todos esperábamos. Un militante de Tierra. Las excavaciones iban a dar contenido a tu convento. Las piezas, más alma a los habitantes. Auguraste Mellaria en Fuente Obejuna y nos auguraste a todos, o al menos a mí, una actitud distinta, o complementaria, respecto de qué debemos hacer en ese mundo tan difícil para los contenidos de la ciencia histórica como es el inerme estar de nuestros pueblos. Fuente Obejuna tiene en ti una de sus mejores imágenes. En la inscripción que quedó en la plaza y en la urna que enterró en ella la alcaldesa con los auspicios, estará siempre tu memoria, tu sonrisa, tu convento.

Gracias Pepe. Te debo una Colección Museográfica Mellariense en pie.