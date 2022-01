Expediente Intraterrestre

El director de cine alemán Werner Herzog formuló una vez una especie de pregunta retórica: “¿Por qué no hay avistamientos de OVNIs en África?

La respuesta es sencilla: porque no hay cámaras.

Los alienígenas y sus medios de transporte necesitan la publicidad que les depara ser documentados por una cámara. En eso no son muy distintos a nosotros. Es como si un torero –que es como un astronauta a la española- se acuesta con una estrella de Hollywood en los años 60 del pasado siglo –que es una suerte de marcianada, pero puede haber ocurrido-. No tendría sentido si no se cuenta y, si es posible, se documenta.

La imagen que ilustra este texto es muy significativa: A los extraterrestres no les interesa África. No se documentan allí avistamientos. Lo cual es muy raro, porque es un continente lleno de posibilidades por si buscan recursos naturales para subsistir después de haber abandonado su planeta de origen completamente agotado.

A no ser que no vengan a eso; si no que vienen a otra cosa: a destruir, a colonizar, a robar, a asaltar las instituciones de poder y sustituirlas… en fin, a esas cosas que hacen las civilizaciones con las civilizaciones.

Es posible que sólo la gente ociosa de los países intencionadamente llamados “civilizados” piense en la posibilidad de que lleguen los extraterrestres, mientras que la mayoría de los africanos dedican su afán a caminar cada día 30 kilómetros para tener agua o a que no se les muera la cabra.

Bien, pues algo parecido pasa con la elaboración, distribución y administración de vacunas. El mapamundi de la marcianada no sería muy diferente.

Ya deberíamos saber que la amenaza no viene del espacio exterior.

Así que aprovecho para decir al inicio de un año tan nuevo o tan viejo como el que hemos dejado atrás, que, si no aprendemos, podemos terminar más pronto que tarde con un disgusto tan grandísimo como el que tiene Charlton Heston al final de “El Planeta de los Simios”, que he vuelto a ver, y es la leche.