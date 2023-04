La UCO abre el Aulario de Rabanales al alumnado de 4º de ESO para despertar el 'gusanillo' universitario

Tercero y Cuatro de la Enseñanza Secundaria Obligatoria son los cursos más determinantes de los estudiantes para su futuro. Quienes deseen pasar por la Universidad deberán hacerlo antes por el Bachillerato pero para cursar esta etapa deben decantarse, al menos, por la rama del conocimiento que más les apasione o les llame la atención. Para contribuir a ello, la Universidad de Córdoba (UCO) celebra durante este lunes y este martes las Jornadas de Orientación Vocacional dirigidas al alumnado del segundo ciclo de ESO. Durante ambos días, el Aulario del Campus de Rabanales de la UCO recibirá a 2.052 estudiantes de 4º ESO de centros de Córdoba y provincia.

Esta edición de la Feria de Orientación Universitaria OrientaUCO, que comenzó el pasado 12 de abril, es la más especial de los últimos años ya que ha recuperado la presencialidad total tras la pandemia. El alumnado de primero de Bachillerato y de ambos cursos de Formación Profesional Superior fueron los primeros en acudir, del 12 al 14 de abril, a las Mesas de Orientación Vocacional (MOV) y este lunes ha sido el turno de los estudiantes que este año se despiden de la enseñanza obligatoria.

En las jornadas que ha inaugurado el rector de la UCO, Manuel Torralbo, están presentes las diez facultades y escuelas que forman parte de la Universidad, así como los centros adscritos Sagrado Corazón -donde se imparten los grados de Educación Infantil y Primaria- y el Centro Fisidec-Educación Superior -donde los estudiantes pueden estudiar el grado de Fisioterapia-

Las jornadas se estructuran en tres momentos: visita a los estands de cada centro y de los servicios comunes -donde participan los propios estudiantes de las facultades y escuelas-, realización de talleres e intervención en la gymkana en la que el alumnado ha tenido que responder a 38 preguntas para conocer qué conoce de la UCO. Además, en el salón de actos del aulario, los estudiantes han recibido una charla orientativa en la que han conocido cuáles son las claves a las que deben atender para elegir una carrera, como son las fortalezas y debilidades de cada uno, qué asignaturas son las que se les da mejor e, incluso, cuáles son sus aficiones, valores e intereses.

El rector de la UCO ha recorrido todos los estands de la feria, acompañado del vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz Gallarte, otros integrantes del equipo de gobierno de la UCO y equipos de dirección de todas las facultades y escuelas que la integran. El rector ha destacado la “extraordinaria oferta académica de la UCO, una institución que siempre sale muy bien parada en cualquier evaluación, tanto docente como académica y de investigación”.

Sobre las titulaciones, Torralbo ha destacado algunas, como Medicina, Enfermería y Fisioterapia, como las que más vocaciones despiertan, pero ha recordado que “hay otras titulaciones, como las ingenierías, que hoy prácticamente tienen empleo total”. Para el rector, esta feria supone un escaparate para que los estudiantes encuentren su vocación y se orienten hacia una carrera u otra movidos más por esa pasión que “por encontrar trabajando inmediatamente”. “Si uno tiene vocación, acabará encontrando un empleo”, ha dicho.

Además de conocer de primera mano qué se estudia en cada facultad y escuela, la UCO también contribuye en estas jornadas a que los estudiantes conozcan que la Universidad es mucho más que eso, informándoles de su servicio de becas o su vida cultural, así como sus alojamientos y la importancia de la representación estudiantil, el deporte, la cooperación y la solidaridad.

