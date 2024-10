'Made in America': de Donald Trump a Christopher Reeve

Los cines toman acento americano, de la mano de dos emblemas muy patrióticos de dicho país, y que vienen a justificar multitud de estereotipos de la sociedad estadounidese. Como dice el dicho, muy made in America. De uno puramente real y de plena actualidad, a otro que ha marcado una época y a toda una generación a través de la ficción. El séptimo arte, entre otros muchos estrenos, abren sus puertas a dos personajes carismáticos, muy queridos por sus seguidores, y al mismo tiempo odiados por sus detractores. De Donald Trump a Clark Kent. O mejor dicho, a Christopher Reeve, la figura que ha quedado para siempre grabada en el imaginario del colectivo mundial como el héroe de América, con permiso Henry Cavill para los más jóvenes.

En efecto, ya que Ian Bonhôte y Peter Ettedgui (La extraordinaria historia de los Juegos Paralímpicos) traen a los cines el documental Super/Man: La historia de Christopher Reeve. Una poderosa historia de resistencia humana. De ser un verdadero héroe, tanto por fuera como por dentro. Y es que Reeve era una absoluta estrella mundial al interpretar al mítico personaje de DC Cómics en la película de acción real dirigida por Richard Donner, así como sus tres secuelas.

Ya por aquel entonces se convirtió en un profundo y convencido activista, que trabajaba y ocupaba buena parte de su tiempo en causas sociales. Apoyó y contribuyó en las Olimpiadas especiales, asistía como invitado a conferencias, reuniones y daba charlas sobre los problemas sociales de enfermos, discapacitados y personas con parálisis que necesitan ayuda. Todo ello sin saber que, allá por el mes de mayo de 1995, su vida iba a cambiar para siempre, al sufrir un accidente cuando montaba a caballo, el cual le dejó paralizado del cuello para abajo. Desde entonces, su activismo creció aún más en favor de las lesiones medulares y los derechos de las personas con discapacidad. Esta en su historia, contada por él mismo y por los suyos.

Y de un héroe a otro que puede acercarse más al papel de villano. Puro Estados Unidos, aunque con producción canadiense, danesa e irlandesa, y dirección iraní. Ali Abbasi (Border) vuelve a la gran pantalla con The Apprentice. La historia de Trump, que narra el hecho de cómo se forjó la relación entre un antiguo tiburón, el poderoso abogado Roy Cohn junto a un tiburón aún mayor: el joven empresario y futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Nominada a mejor película en el Festival de Cannes, es Sebastian Stan (Cisne negro) quien interpreta a un joven Trump, quien anda ansioso por hacerse un nombre como segundo hijo de una familia adinerada en la Nueva York de los años 70. Este cae bajo el hechizo de Cohn, encarnado por Jeremy Strong (El incidente), el despiadado abogado que ayudaría a crear al Donald Trump que conocemos hoy. Cohn ve en Trump al protegido perfecto: alguien con una ambición desmedida, sed de éxito y dispuesto a hacer lo que haga falta para ganar.

De vuelta a España con la nueva obra de Arantxa Echevarría (Carmen y Lola). La cineasta vasca cambia de registro, tras hacerse un nombre en el drama y la comedia, y ahora se sumerge en un thriller que va directo hacia un contexto con el que ella misma creció: el terrorismo de ETA. Ella dirige y escribe junto a Amèlia Mora (La Unidad), contando con un reparto de auténtico lujo, donde sobresalen Carolina Yuste (Saben aquell), Luis Tosar (Celda 211) o Víctor Clavijo (La espera).

La infiltrada se basa en la historia real de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo con el que se infiltró una policía nacional en la banda terrorista ETA durante 8 años. Cuando contaba con apenas 20 años, la joven consiguió adentrarse en la izquierda abertzale presentándose como militante del Movimiento de Objeción de Conciencia de Logroño, siendo la única mujer que convivió en un piso con dirigentes de ETA. Durante su infiltración se vio obligada a cortar totalmente lazos familiares, todo para poder desarticular el comando Donosti en un momento crucial en el que la banda declaraba falsamente estar en tregua. Es la historia de una mujer valiente, que cambió su vida, para intentar salvar la de otros.

La sustancia es la nueva película de la directora y guionista francesa Coralie Fargeat (Revenge). Apoyada en un elenco estelar, en el que están Demi Moore (Ghost), Margaret Qualley (Érase una vez en... Hollywood) o Dennis Quaid (El día de mañana), la historia sigue a una celebridad en decadencia que decide usar una droga del mercado negro, una sustancia que replica células y crea temporalmente una versión más joven y mejor de ella misma, sin saberlo, causándose efectos secundarios horribles.

Terror corporal. Tú, pero mejor en todos los sentidos. Esa es la promesa, un producto revolucionario basado en la división celular, que crea un alter ego más joven, más bello, más perfecto.

Más terror con Strange Darling, el segundo largometraje de JT Mollner (Ángeles y forajidos), quien se adentra en el mundo de los asesinos en serie. Es la historia de una joven que tiene una aventura de una noche con uno de estos psicópatas, comenzando entonces una persecución de pesadilla.

Y del thriller, a la comedia negra, de la mano de Los Radley, quienes -aparentemente- son como cualquier otra familia… excepto por un pequeño detalle: son vampiros. Optando por un estilo de vida abstemio, conviven en perfecta harmonía con sus vecinos, sin levantar sospechas. Sin embargo, cuando sus hijos adolescentes sucumben a una irresistible sed de sangre humana, el secreto familiar quedará al descubierto. La inesperada visita de un pariente que da rienda suelta a sus instintos sangrientos echará más leña al fuego, poniendo el mundo de los Radley patas arriba.

Euros Lyn (Black Mirror) se adentra en esta historia en la que Damian Lewis (Homeland) es el cabeza de familia, dentro de un reparto donde también figuran Kelly MacDonald (Trainspotting), Sophia Di Martino (Yesterday) y Shaun Parkes (El regreso de la momia).

Como broche final a una cartelera abierta para todos los públicos, también hay espacio para la animación. Llega a los cines My Hero Academia: You're Next, la nueva cinta de Tensai Okamura (Memories). En una sociedad en la que héroes y villanos luchan continuamente en nombre de la paz y el caos, Deku, un estudiante de U.A. High School que aspira a ser el mejor héroe posible, se enfrenta al villano que imita al héroe al que admira desde hace tiempo. ¿Podrán Deku y el resto de la clase 1-A del instituto U.A. proteger el mundo acabando con Dark Might, el hombre que pretende ser el nuevo símbolo de la paz?

