Vox inicia la precampaña por una Córdoba con “más inversión y menos subvencionados”

Vox ha celebrado este domingo un acto en la Bodega Plateros con el que ha dado inicio a la precampaña de Yolanda Almagro como candidata del partido a la Alcaldía de Córdoba capital, una ciudad que “necesita más inversión y menos subvencionados”, ha asegurado.

Así, la candidata ha recordado la necesidad de invertir en la familia. “Vox cuida a las familias porque es el mayor patrimonio de nuestras nación, necesitamos menos subvenciones y más inversión”, y ha añadido que “no nos podemos jugar las cartas a una sola cosa que dependa de un dedazo, hay que estar todos a una, los grandes proyectos se hacen pensando, planificando aunando voluntades, consiguiendo que todo el mundo trabaje en ese sentido, sin economía no hay futuro para Córdoba”.

Almagro ha insistido en que “el PP y Ciudadanos han sido continuistas, a poco que hablas con cualquier sector o asociación vemos como tienen abandonada esta ciudad. Falta de equidad, transparencia, de porqué se beneficia a uno y a otros se les dejan fuera, debe haber transparencia y limpieza y ganarse las cosas con méritos propios”.

La candidata de Vox a la alcaldía de Córdoba ha insistido en que “trabajaremos por un proyecto de ciudad en el que se cuide de nuestra familia ,de nuestros comercios locales, de nuestros bares, cada vez con más tristeza, hay que crecer como ciudad, las zonas nuevas hay que dotarlas de servicios, tenemos que dar servicios a nuestra ciudad por igual. Si no defendemos nosotros nuestras costumbres y asociaciones de qué vamos a vivir, en Vox no vamos a dejar que Córdoba sea un escenario sin vida ni futuro”.

En el acto ha intervenido el diputado nacional de Vox en Córdoba, José Ramírez del Río, quien ha recordado que “hay que estar presente en todas las instituciones, si hay algún sitio donde no nos presentemos quedará en manos de la peor generación de políticos que ha tenido este país”.

“Tenemos que recordar que toda la política de Vox a nivel nacional influye en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras familias. Vox está aquí para no tolerar ni una desigualdad más”, ha asegurado, aludiendo a la aprobación del cupo vasco y el concierto navarro en Educación para criticar que es una “salvajada que hace que este país no esté unido, no tenemos los mismos derechos y Vox ha venido para no aceptar eso. No vamos a pagar impuestos para que la izquierda desarrolle su proyecto ideológico”.

Por su parte, el parlamentario andaluz Javier Cortés ha comenzado asegurando que “Vox ahora habla con más fuerza que antes, porque ha llegado para hablar en los ayuntamientos de municipalismo” y, ha continuado, “hemos llegado para que Yolanda hable en el Ayuntamiento de Córdoba de movilidad, de parques, jardines, de limpieza, de seguridad, por eso ahora más que nunca Vox va con más fuerza”.

También ha añadido que la candidata de Vox “hablará por la gente más humilde, la necesitada de la patria para que se acabe con tasas indecentes, como las abusivas en los cementerios y servicios funerarios, que algunos no pueden afrontar cuando aún no has terminado de llorarle a tu familiar”.

En su intervención, Cortés ha defendido al comercio local “por encima de todo”. “Es el que genera empleo estable y seguro, bien remunerado. Seguro que habéis visto jubilarse al carnicero del barrio, al panadero, pero ninguno de vosotros va a ver jubilarse a ningún amigo en una cadena”, ha criticado al respecto.

Por último, la senadora por Andalucía Pepa Rodríguez de Millán ha agradecido a los asistentes que estuvieran “hoy aquí defendiendo España, persiguiendo el bien común que es justo con lo que quieren arrasar. No quieren familia, comunidad, lazos, no quieren sentido de pertenencia porque eso nos hace débiles, maleables, porque la familia y la comunidad es lo que se interpone entre el estado y si se arrasa eso, tienen el control”.

La senadora les ha recordado que “no dejar que arrasen con eso está en vuestras manos, sois vosotros los que tenéis en vuestras manos superar todo esto, porque conocéis más que nadie el mal que está haciendo este Gobierno. Sois los que lo veis en el colegio de vuestros hijos como los adoctrinan, cuando vais al centro de salud y no os atienden, lo padecéis en los trabajos cuando os matáis horas a trabajar y luego el Gobierno os lo quita con impuestos”.

Además, ha insistido en que “la patria empieza en los barrios pero también puede acabarse en los barrios, se acaba cuando se destruye el pequeño comercio, cuando te obligan a irte a una gran superficie, cuando te impiden ir al casco histórico a la ciudad, cuando te dicen que vayas en patinete, porque no quieren que te des cuenta de que no puedes comprarte un coche. La patria puede acabarse cuando terminan con nuestra forma de vida, y eso ni nosotros en las instituciones ni vosotros, lo vamos a permitir”, ha zanjado.