Vox denuncia “el estado de abandono y dejadez” del distrito Norte Sierra

La coordinadora de Vox de Norte Sierra en Córdoba capital, María José López, ha denunciado el estado de abandono que sufre esta zona de Córdoba “aunque sabemos que es algo generalizado, como bien denunció la portavoz municipal de VOX en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, hace una semana”.

María José López ha mostrado un pequeño recorrido de una zona de su distrito que evidencia el estado de dejadez y abandono de las calles. “Desde Vox nos preguntamos qué hace el alcalde, José María Bellido, con el dinero de los cordobeses. Se evidencia la dejadez, no sólo de zonas aisladas de nuestros barrios, de nuestras calles, sino que es un estado generalizado en nuestra ciudad y que pueden corroborar todos los cordobeses”.

En este sentido, la coordinadora de Vox ha mostrado que “las calles, los rincones se llenan de maleza sin cortar durante meses, no es algo que surja en dos días, no hay continuidad para adecentar nuestras calles. Además, vemos cómo el acerado está en su mayoría en mal estado, levantado, a veces por las raíces de los árboles, por lo que insistimos que no es un problema de dos días”.

Por último, durante esta semana, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha denunciado que desde la empresa municipal Sadeco se invierta el dinero de los cordobeses en hacer vídeos y promoción LGTBI mientras la ciudad continúa en este estado. “Córdoba más sucia que nunca y el Ayuntamiento gastando el dinero en postureo y en la Agenda 2030 que tanto daño nos hace. ¿Esta es la Córdoba que queremos? Y lo que es peor, ¿Esta es la Córdoba que, según merecen los cordobeses, tienen que resignarse a que su dinero, el que pagan con mucho esfuerzo con sus impuestos, no se invierta en la ciudad?.