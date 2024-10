Vox critica la falta de limpieza en la ciudad, “con basura acumulada en zonas durante semanas y meses”

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha vuelto a recordar después del debate del estado de la ciudad en el que insistió en la problemática de la suciedad en la capital, el estado en el que se encuentran las calles un fin de semana cualquiera.

En un vídeo en el que muestra el entorno de los contenedores de la calle Jesús y María, Badanelli lamenta “el estado en el que se encuentran los turistas nuestra ciudad, llena de suciedad, con una imagen lamentable en la zona del casco histórico, con olor a basura y orines un sábado cualquiera por la mañana” y ha añadido “esta es la imagen de los contenedores un sábado a las once de la mañana, con turistas bajando hacia el casco histórico”.

Además, Badanelli ha recordado al alcalde, José María Bellido, que “las encuestas son estas, esta es la imagen de la ciudad que no puede tapar, por más que se centre en encuestas para demostrar que la ciudad está limpia. Esta es la verdadera imagen de la ciudad, sucia, frente a la gente que nos visita”.

Por otro lado, el consejero de Vox en Sadeco, Rafael Saco, ha puesto en evidencia la falta de limpieza en zonas como Turruñuelos o en la zona norte: “Si tuviéramos un alcalde que no estuviera todo el día limpiando moqueta y estuviera en las calles de Córdoba, vería que lo que ha dicho es mentira. Zonas con semanas y meses de basura acumulada, a las puertas de sus casas”.

Por último, Saco ha recordado que “necesitamos un alcalde que no mienta, y que tenga claro que lo que estamos denunciando es real. Es una realidad las zonas de Córdoba con la suciedad acumulada, donde se ve que no hay limpieza. Vox lleva denunciando años esta situación en Córdoba, pidiendo un plan de redimensionamiento de residuos que no llega, y no llega en primer lugar porque este alcalde, el PP, no reconoce que hay un problema real, uno problema muy claro, en el que lo único que hay que hacer es pasear por la calles de Córdoba”.