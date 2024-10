El PSOE pide cuentas al gobierno por “dejar escapar” la Convención Turespaña y por no ir a Gastronómika

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha pedido este viernes “responsabilidades” al gobierno local por “dejar escapar” la celebración de la convención anual de Turespaña en Córdoba, “como la institución había solicitado”, y por no asistir a la celebración de la Feria Gastronómika de San Sebastián, “donde Córdoba había sido elegida ciudad invitada a comienzos de octubre”.

En una rueda de prensa, la edil ha afirmado que “el equipo de gobierno local es experto en oportunidades perdidas que sí tienen consecuencias en el tejido económico, social y turístico de la ciudad, como son haber despreciado estos dos acontecimientos en una capital como Córdoba, donde el principal motor económico y de empleo es el turístico”.

Así, ha detallado que “el Consistorio ofreció a Turespaña celebrar su convención en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero, un espacio que a la institución no le parecía adecuado, y a la que el Ayuntamiento no le ofreció otra alternativa, por lo que eligió otra ciudad para su evento”.

“No es lógico que el Consistorio se cierre en banda y deje escapar una convención de este tipo que reúne a todas las redes de consejerías de Turismo de todas las administraciones autonómicas, a todos los destinos turísticos y a todas las empresas dedicadas al turismo en España”, ha reprochado González, quien ha puesto en solfa “el capricho que tiene este equipo de gobierno y Bellido de no dar alternativa y querer endosar sólo ese espacio que únicamente son capaces de llenarlo a base de subvenciones”.

Según ha expuesto, “no puede ser que el Consistorio decida que prefiere dejar pasar esa convención antes de torcer su brazo”, para agregar a “la lista de oportunidades perdidas la no asistencia de Córdoba a la Feria de la Gastronomía de San Sebastián, uno de los eventos del sector más importantes del país y en el que Córdoba había sido designada ciudad invitada junto a Portugal, país invitado”.

“Resulta que no fuimos, no estuvimos, y tuvieron que rellenar el hueco con mesas altas y taburetes para no dejar vacío el espacio destinado a Córdoba”, ha informado González, quien además ha cargado contra el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) por “haber renovado dos semanas antes a la empresa que se encarga de gestionar la marca Córdoba Ciudad Patrimonio, responsable de acudir a estos eventos, bajo la escueta información de que había hecho muchas cosas y muy bien, pero sin ningún informe elaborado de su gestión de los dos años de contrato anteriores”.

Al respecto, ha lamentado que “el primer hito que tenemos después de esa renovación que saca el gobierno local con su voto mayoritario de forma unilateral es la no asistencia a la Feria Gastronómika de San Sebastián, por lo que algo no está funcionando bien y el cambio de titular en el Turismo de Córdoba, de García Ibarrola a Aguilar, prueba que no es un problema de personas, sino de fondo y de una gestión que sigue siendo lamentable”.