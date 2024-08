El PSOE muestra su rechazo a la externalización del servicio de mediación en museos

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha señalado este miércoles que “el gobierno local, que gestiona actualmente los museos municipales, Julio Romero de Torres, Museo Taurino, Alcázar y Baños Califales, ha anunciado una licitación entre varias empresas para contratar mediadores culturales externos para estos museos y en la memoria de contratación, el gobierno del PP deja claro la importancia de este servicio”, ante lo que ha preguntado que “por qué, si esta mediación es tan importante, no se consolida en casa museo municipal un mínimo de personal municipal estable y se cubre esta figura con contrataciones externas y temporales”.

Según ha detallado la edil en una nota, “en el pliego de condiciones para la contratación de empresas, entre otras cosas, se exige un coordinador técnico o responsable de la mediación cultural para cada museo, que tendrá entre sus obligaciones la de actuar como interlocutor con el Consistorio, la distribución del trabajo y la supervisión de sus trabajadores”.

La socialista ha instado al alcalde, José María Bellido, a que “el responsable de la mediación cultural de cada museo sea personal municipal, que acceda a este puesto de trabajo por concurso público”, de modo que “la figura del coordinador/a pertenezca al Ayuntamiento y sea personal municipal, dando estabilidad y solidez a la mediación en los museos y posibilitando un trabajo a largo plazo”.

“Si bien se pueden hacer contrataciones externas temporales, para los meses de mayor afluencia turística, para eventos concretos o exposiciones temporales, el museo necesita un proyecto a largo plazo, con personal municipal que pueda dar continuidad a estos objetivos”, ha subrayado.

Bernal ha lamentado que “la contratación que propone el PP es algo provisional, que supone que en el año 2026 los museos se quedan sin mediadores, a no ser que se vuelva a hacer otra licitación”, a lo que ha añadido que “las licitaciones tienen su dificultad, como ha ocurrido en esta ocasión”, después de que “la licitación actual se sacó en octubre, pero una de las empresas presentó un recurso, por lo que ha habido que volver a presentar una convocatoria”, precisando que “en la actual licitación se presupuestan 1,3 millones de euros; 158.940 en el año 2024; 647.856, en 2025, y 495.452, en 2026”.

“En el PSOE pensamos que esta no es la mejor forma de que los museos tengan una dinamización cultural constante y a largo plazo, al igual que los museos tienen personal municipal como conserjes, podían tener un coordinador/a de mediación cultural que sirva de referencia cuando sea necesario contratar empresas externas”, ha asegurado, para remarcar que “si todo el servicio de mediación cultural lo lleva una empresa externa, supone privatizar el servicio público de mediación de un museo municipal”.

El mediador cultural

Asimismo, Benal ha afirmado que “los museos no son espacios expositivos provisionales, si no que están continuamente abiertos”. “El Alcázar, por ejemplo, que es el segundo monumento más visitado, después de la Mezquita, no necesita un proyecto de mediación cultural que dependa de renovar empresas continuamente que cuesten más dinero a los ciudadanos”.

Además, ha destacado que “la figura del mediador cultural o de museos no es algo provisional, esta figura ha comenzado a contemplarse de forma oficial en la Administración General del Estado con la creación de una serie de plazas específicas”.

Igualmente, la concejal ha indicado que “el convenio colectivo marco estatal del sector ocio educativo y animación sociocultural ha establecido que el mediador cultural es quien, reuniendo la formación específica correspondiente, diseña y ejecuta programas y actividades para acercar los contenidos de exposiciones, museos, centros culturales y de interpretación del patrimonio cultural a visitantes y público”.

También, ha indicado que “elabora materiales didácticos y pedagógicos sobre contenidos culturales, artísticos y patrimoniales, así como la gestión y coordinación con otros departamentos de la programación de actividades culturales”, a lo que ha agregado que “está claro que la mediación cultural supone un incremento en la calidad de los museos y no es una figura provisional”. Por eso, desde el PSOE piden al gobierno local que “dé a los museos el personal que merece para realizar las labores de mediación cultural en proyectos consolidados y a largo plazo”.