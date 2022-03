El PSOE critica “el oscurantismo” en el que el gobierno de PP y Cs ha sumido a Vimcorsa

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado "el oscurantismo en el que el gobierno de PP y Cs ha sumido a una de las empresas públicas más emblemáticas de Córdoba: Vimcorsa". “No están planificando, no están gestionando y, lo peor de todo, es que nosotros, que somos el principal grupo de la oposición, desconocemos por completo qué actuaciones tienen pensado llevar a cabo para fomentar la vivienda pública en Córdoba en unos momentos en los que son muchas las familias que tienen dificultades para acceder al mercado libre”, ha asegurado en un comunicado la concejala socialista Carmen Victoria Campos.

Campos explica que Córdoba tiene una oferta de protección oficial muy escasa y el presidente de la empresa, Salvador Fuentes, que debe encargarse de solucionar este problema, no asume esa responsabilidad. “La vivienda protegida se creó para que familias con niveles adquisitivos medios y bajos puedan acceder a un hogar, pero en Córdoba no se están construyendo este tipo de inmuebles y lo peor es que no sabemos si el gobierno municipal tiene intención de construirlas en un futuro”, denuncia la edil.

Según datos del portal obranueva.es, recogidos a su vez por Diario Córdoba, de las 84 promociones nuevas que hay actualmente en la ciudad (3.700 viviendas) sólo el 22% son viviendas protegidas (826) y la mayoría están vendidas ya.

Esa oferta de pisos es claramente insuficiente para el número de demandantes registrados: 5.500. “Son 5.500 cordobeses y cordobesas que necesitan que el ayuntamiento de Córdoba garantice su derecho constitucional a una vivienda pero que se topan una y otra vez con la dejadez de Bellido”.

Para intentar conseguir datos como estos, el Grupo Socialista tiene que recurrir a medios externos porque el Consejo Rector de VIMCORSA apenas se convoca y no se garantiza el acceso ni a ésta ni a cualquier otro tipo de información. Este año aún no se ha reunido este órgano y el año pasado sólo se convocó 3 veces (en febrero, marzo y julio), incumpliendo los estatutos de la propia empresa.

“El oscurantismo que ha implantado el PP en esta empresa municipal nos impide realizar la labor de control que esperan nuestros votantes. No podemos informarles sobre proyectos, listas o promociones porque lo desconocemos”, se lamenta Campos.