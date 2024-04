El PSOE critica que la Junta aplace la gratuidad en 0 a 3 años al próximo curso

El parlamentario andaluz por el PSOE de Córdoba Antonio Ruiz Sánchez ha reprochado la “política ineficaz” que la Junta de Andalucía está desarrollando en la Educación Infantil de 0 a 3 años al posponer de nuevo la gratuidad que había prometido en 2018 al próximo curso 25/26 y ha señalado que el Gobierno de Moreno Bonilla está “defraudando tanto a la red de escuelas infantiles concertadas como a las familias que aspiran una gratuidad real y efectiva de la educación infantil pública”.

Ruiz Sánchez ha señalado que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, sigue sin cumplir su compromiso electoral con el primer ciclo de Educación Infantil y vuelve a posponer la gratuidad de las guarderías. “La Consejería de Desarrollo Educativo ha decidido aplazar al curso 2025-2026 el inicio de la gratuidad en la Educación Infantil de 0 a 3 años, aunque dudo que realmente se inicie en esa fecha y, si lo hace, sea sólo de una forma timorata”, ha apuntado Ruiz.

El diputado ha mostrado su perplejidad por el hecho de que la Junta haya renunciado a 119 millones de euros de fondos europeos con el argumento de que sólo se podían utilizar para ampliar las plazas públicas y no para adaptar los fondos a la concertada. El socialista considera que esos fondos se podrían haber utilizado para reforzar la oferta pública en la Educación Infantil en zonas rurales y de población más vulnerable sin entrar a competir con las redes existentes de Escuelas Infantiles concertadas. “Moreno Bonilla no puede evadir permanentemente su responsabilidad hacia el Gobierno de España en áreas en las que tiene trasferidas las competencias como la Educación o Sanidad en una pose permanente de victimismo político: si no desea cambiar la red de escuelas existentes de educación de 0-3 años a un modelo público, al menos que cuide al modelo concertado que ya existe. Ha tenido la gran suerte de gestionar los dos presupuestos de la Junta más grandes de la historia, pero ni la sanidad ni la educación mejoran”, ha explicado.

Desde el Partido Socialista, Ruiz ha reseñado que van a seguir trabajando con los colectivos de escuelas infantiles para preservar y mejorar dicho modelo en Andalucía. “Es inadmisible que estas pequeñas empresas, muchas de ellas gestionados por pequeñas trabajadoras autónomas, estén aguantando el alza de precios por sí solas”.

El diputado señala además que la Junta sólo abona 11 meses al año del coste de plaza aprobado, que existen retrasos en los pagos y una burocracia extrema. El Gobierno de la Junta, señala Ruiz, debía haber aprobado para la escolarización de abril un plan de gratuidad que asegure que la cuestión económica no será un problema para escolarizar niños y niñas, al menos, en el tramo de 2 a 3 años, tal y como reclama Escuelas Infantiles Unidas. “Estamos hablando de un tema que era prioridad en los planes de Gobierno de Juan Manuel Moreno tanto en 2018 como en 2022, y en el que no se ha avanzado un ápice”.

Según Ruiz Sánchez, “el desvío de más de 5 millones de euros de ayudas para las Escuelas Infantiles a las obras del estadio de La Cartuja, que tuteló Rubiales y cuya contratación está siendo investigada por la Guardia Civil, se ha convertido en un símbolo de la nefasta política del Gobierno de Moreno Bonilla respecto a la primera etapa de la Educación Infantil, un trasvase que ha sido calificado de escandaloso e indecente por la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A)”.

En este sentido, Ruiz Sánchez ha comentado que “el camino que ha tomado el Gobierno de Moreno Bonilla con respecto a la primera etapa de la Educación Infantil es el peor posible: no quiere un modelo 100% público, no apuesta por un modelo combinado público-concertado de calidad, pero tampoco cuida la red actual de escuelas infantiles concertadas, sometiéndolas a una presión económica creciente, además de aplazar año tras año la gratuidad de la misma”.