EMIN Capital, dirigido por Jordi Badia Llorens, introducirá el hotel más sostenible de Mallorca en 2024

El sector turístico representa un alto porcentaje de la economía mundial y ha generado grandes ventajas económicas; sin embargo, tiene una asignatura pendiente en cuanto a sus repercusiones medioambientales. Por esta razón, es necesario potenciar un turismo más respetuoso y sostenible y que priorice el equilibrio entre los factores medioambientales, sociales,y culturales. Un cambio y toma de conciencia que está aflorando cada vez más entre algunos turistas, que han empezado a buscar opciones de viaje reúnan todos estos principios.

Ejemplo de ello son los turistas del sector del ultra-lujo. “Dedican un presupuesto seis veces mayor que el de los viajeros habituales y viajan el doble. Este hecho permite a los hoteles centrados en este nicho destinar desde el principio grandes inversiones a que los alojamientos de lujo sean los más sostenibles, se integren completamente en el entorno y generen una conexión real con la naturaleza”, apunta Jordi Badia Llorens, CEO de Emin Capital.

Por ello, desde hace un tiempo el turismo de lujo se ha convertido en un pionero en materias sostenibles, buscando satisfacer las necesidades de unos huéspedes cada vez más concienciados, que prefieren viajar de manera responsable y toman en consideración los impactos ambientales que generan. Una tendencia que asimismo refuerza y ensalza la oferta de experiencias auténticas y exclusivas que sean representativas de la cultura local y que contribuyan a enriquecer a la comunidad que se visita.

Todos estos principios se materializan en el nuevo Four Seasons Resort Mallorca at Formentor, que abrirá sus puertas en 2024. El proyecto, liderado por Emin Capital, un fondo de inversión de capital privado especializado en el sector Hospitality de lujo, y operado por Four Seasons, la cadena canadiense de hoteles de lujo, supone una innovación en cuanto a los estándares y requerimientos de seguridad y sostenibilidad medioambiental actuales.

El nuevo Hotel Formentor bajo la visión de Jordi Badia Llorens

“Estamos comprometidos con implementar iniciativas sostenibles y ecológicas en nuestra revitalización de esta propiedad, manteniendo un diseño excepcional, instalaciones y un servicio distinguido”, agregó Jordi Badia, CEO de Emin Capital.

Con el objetivo de cumplir con las exigencias del turista de lujo, así como garantizar una experiencia sostenible, el futuro Four Seasons Resort Mallorca at Formentor está diseñado para obtener la certificación medioambiental Leadership in Energy & Environmental Design Gold (Leed Gold) que avala el uso de materiales y prácticas sostenibles durante todo el proceso de construcción del edificio. Además, se convertirá en el único hotel con esta certificación en Baleares.

El nuevo Hotel Formentor mejorará sus instalaciones y reducirá a 110 el número de habitaciones para poder hacerlas más espaciosas y con vistas al mar. Se ofrecerán nuevas experiencias a los visitantes como la reconceptualización de la oferta gastronómica, instalaciones de spa, gimnasio, espacios para realizar diferentes tipos de eventos, incluso al aire libre.

Asimismo, vale la pena mencionar que este hotel tendrá su propio viñedo ubicado a cinco minutos en automóvil de este, además de un huerto ecológico que abastecerá a los restaurantes del establecimiento, y que a su vez, permitirá que los huéspedes puedan disfrutar de una programación exclusiva, incluyendo actividades farm-to-table.

Por otro lado, la apertura de este hotel de lujo supondrá un foco de trabajo para la zona, ya que triplicará la plantilla hasta los 460 empleados, mejorando las condiciones salariales de los trabajadores y contribuyendo a generar un mayor impacto económico local.

“El nuevo proyecto de Four Seasons en Mallorca se convertirá en la segunda oferta de Four Seasons en España tras la reciente apertura de Four Seasons Hotel and Private Residences Madrid en septiembre de 2020”, concluye Jordi Badia Llorens.