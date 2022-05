La Diputación proyectará en junio cinco películas dirigas por mujeres

La colaboración de las delegaciones de Igualdad y Cultura de la Diputación de Córdoba con la asociación Cine Cercano permite la puesta en marcha de la segunda edición de la iniciativa Cine en la Merced. Miradas de Mujeres, “una propuesta que reivindica el papel de la mujer en la creación cinematográfica con la proyección de cinco películas dirigidas por mujeres”.

Así, lo han explicado las responsables de ambas áreas, Alba Doblas y Salud Navajas, durante la presentación de este ciclo, que se celebrará a lo largo del mes de junio en la sede de la institución provincial. Las sesiones tendrán lugar los miércoles a las 22.00 horas en el Patio Blanco del Palacio de la Merced y la entrada será libre hasta completar aforo.

Albas ha hecho referencia a que “esta propuesta nos permite acceder a la mirada del cine femenino, hecho por mujeres, poniendo el foco en la potencia arrolladora que la realidad de las mujeres tiene al ser proyectada en la pantalla”.

“Estas proyecciones nos permitirán poner el énfasis en realidades que van desde la pobreza en la mujer al olvido histórico, pasando por la dureza cotidiana de la mujer, y haciendo visible que el feminismo es interseccional y multicultural”, ha concluido Doblas.

Por su parte, Navajas ha resaltado que “el cine es un arte integral, en el que encontramos teatro, literatura, música, artes plásticas, tecnología, y sociología; y es, sobre todo, una gran herramienta de socialización, de transmisión de valores, contribuyendo con ello al desarrollo de la personalidad de los espectadores y espectadoras”.

“El cine es el medio contemporáneo con mayor potencial cultural, social y artístico; y el ciclo Cine en la Merced. Miradas de Mujeres es una muestra de ello, poniendo sobre la mesa temas importantes para el debate y la reflexión, y con el que fomentar la interacción con el público”, ha matizado Navajas.

Finalmente, Consuelo Borrego del colectivo Cine Cercano ha insistido en que “la cultura no existe si no va de la mano de la igualdad; por ello si no se ofrece el acceso a la cultura al 50% de la población que son las mujeres, no podrá llegar a existir la cultura”.

Con esa filosofía, el ciclo Cine en la Merced. Miradas de Mujeres ha programado cinco títulos dirigidos por mujeres que se proyectarán en el Patio Blanco entre el 1y el 29 de junio. En concreto, las películas son Libertad, de Clara Roquet (1 de junio); Seis días corrientes, de Neus Ballús (8 de junio); Rol & Rol, de Chus Gutiérrez (15 de junio); A las mujeres de España, de Laura Hojman (22 de junio), y Ama, de Júlia De Paz Solvas (29 de junio).