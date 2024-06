Dimite por motivos personales el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cabra

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cabra (Córdoba) ha acogido este jueves una comparecencia pública, en la que, acompañado por todos los miembros del equipo de gobierno municipal, el hasta hoy concejal y portavoz del Grupo Municipal Popular, Ángel Moreno Millán, ha comunicado su decisión de renunciar al acta de concejal en la Corporación egabrense, condición que ostenta desde el año 2015, en este caso por motivos personales.

Durante estos nueve años ha desempeñado responsabilidades institucionales como las delegaciones de Cultura y Patrimonio, Espacios Culturales, Educación o Auditorio, siendo en esta última etapa responsable de las Áreas de Presidencia, Fondos Europeos o Personal, además de portavoz del gobierno municipal y el Grupo Popular.

Según ha expuesto en el acto, “es una decisión difícil y muy meditada, fruto de un amplio proceso de reflexión durante los dos meses en los que he podido disfrutar del permiso de paternidad por el nacimiento de mi hija, lo que me ha hecho sentir la necesidad de pasar mucho más tiempo con mis hijos, mi mujer y mi familia”, algo que “es lo que realmente quiero ahora, y no es compatible con el servicio público que se ofrece en el Consistorio”, ha transmitido.

De esta forma, “toca dar un paso al lado, haciendo lo que creo que es correcto”, ha asegurado Moreno, quien ha agradecido “la oportunidad” que le ha dado el Grupo Popular de “ser concejal del pueblo más maravilloso del mundo”, un cometido en el que se ha “dejado la piel para intentar hacer lo mejor posible el trabajo, que seguro no habrá estado exento de errores, pero que en cualquier caso siempre ha estado guiado por la buena intención y el deseo de mejorar la vida de los vecinos”, ha aseverado.

Además, Moreno ha aclarado que “la motivación de esta decisión responde al ámbito personal y no existe otro motivo que no sea querer pasar más tiempo con los míos y dedicarme algo más de tiempo”, mostrando su gratitud “al pueblo de Cabra” por el hecho de que “jamás haya recibido una falta de respeto ni reproche, incluso cuando hubo discrepancias”.

“Respeto, confianza y puertas abiertas”

Por su parte, el alcalde, Fernando Priego, ha subrayado que le acompañan todos los ediles “para mostrarle a Ángel que sigue teniendo nuestro respeto, confianza, y, por supuesto, las puertas abiertas de este equipo y del proyecto político del PP de Cabra”, destacando que “además de bueno, es una persona brillante y es algo que ha demostrado a lo largo de estos nueve años en las funciones que ha asumido”.

En este sentido, el primer edil ha puesto de relieve “la gran labor que realizó al frente del Área de Cultura, el papel que jugó para que Cabra hoy sea ciudad universitaria, situándonos como un referente nacional en los festivales de verano con la puesta en marcha de 'Donde brillan las estrellas' en el Auditorio y con la gestión en la Delegación de Fondos Europeos que, junto con los técnicos municipales, consiguió atraer a la ciudad una inversión superior a los cinco millones de euros que hoy son ya una realidad”.

“Lo primero son las personas, y aquí así lo entendemos”, ha declarado Priego, quien ha anunciado que esta renuncia “conllevará una reestructuración del organigrama de gobierno, no profunda, pero que sí provocará algunas modificaciones de las que se darán cuenta en próximas fechas”.

Igualmente, ha informado de la incorporación como concejal del PP de Javier Fernández Díez de los Ríos, “que también es brillante, goza de nuestra confianza y le damos la bienvenida deseándole la mayor de las suertes”, así como del decreto para que la edil Enca Priego asuma de manera definitiva las competencias en materia de Personal, “algo imperioso y que no podemos detener por más tiempo”, ha precisado el regidor.