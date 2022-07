CSIF acusa a Correos de dificultar la conciliación al negar licencias sin sueldo de su personal durante el verano

CSIF acusa a Correos de dificultar la conciliación familiar de su plantilla al negar sistemáticamente las peticiones de licencias sin sueldo que está realizando su personal para disfrutar de ellas durante los meses estivales. Así lo pone de manifiesto el responsable del Sector de Entidades Públicas Estatales (EPE) del sindicato en Córdoba, Francisco Guerrero, quien explica que este tipo de licencias, que pueden extenderse hasta tres meses, son solicitadas fundamentalmente por mujeres trabajadoras de la empresa postal, que en esta época del año, en la que ha terminado el curso escolar, deben atender a sus hijos.

De hecho, el 80% de las mujeres empleadas en Correos con hijos menores de 12 años pide esta licencia, según los datos que maneja el sindicato. La entidad pública estatal cuenta con alrededor de 300 mujeres en su plantilla en Córdoba. El representante sindical considera que “no es de recibo que una empresa estatal como es Correos proceda de este modo y niegue la posibilidad de conciliar la vida laboral y la familiar en una etapa en la que muchas familias tienen que hacer encajes de bolillos para tener atendidos a sus hijos e hijas para poder desempeñar su trabajo”.

La empresa estatal argumenta que estos permisos se conceden o no en función de las necesidades del servicio, si bien la central sindical entiende que “negando por sistema estas licencias en estos meses se castiga a un colectivo altamente feminizado al que no se permite compatibilizar sus obligaciones familiares y laborales”. Desde CSIF se insta a la Dirección de Correos a reconsiderar su postura al negar todos los permisos de este tipo que se están pidiendo en Córdoba de manera que se facilite la conciliación familiar y no se perjudique especialmente a las mujeres de la entidad pública.