Isabel Albás, sobre Fitur: “Córdoba tiene entidad suficiente, pero es que los empresarios necesitaban este revulsivo”

La presidenta del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) de Córdoba, Isabel Albás, está cerrando los números de la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se cierra este domingo tras cinco días en los que se han sucedido las reuniones empresariales y las presentaciones institucionales.

La de este año, además, ha sido la primera vez que Córdoba capital acudía a la feria de Madrid con un stand propio, donde ha podido presentar toda una serie de productos turísticos que buscan reactivar uno de los sectores más importantes de la ciudad. Tras la actividad frenética de los últimos días, Albás hace un pequeño balance de Fitur 2021.

PREGUNTA. ¿Cómo valora el transcurso de Fitur 2021?

RESPUESTA. Pues lo esencial es que los empresarios están muy satisfechos. Es de lo que se trataba cuando se decidió venir a Fitur con un stand propio. Porque Córdoba tiene entidad suficiente, pero es que los empresarios necesitaban este revulsivo. Había que llenarles de ilusión para que sigan trabajando en pro de Córdoba, y después de un año en el que lo han pasado tan mal. Además, el stand de Córdoba ha sido el más fotografiado de todo Fitur, porque nuestro patio cordobés no tiene comparación.

P. ¿No sé si las reuniones profesionales han sido más o menos de las previstas?

R. No tengo todavía el número. Las cifras las daremos a posteriori cuando nos la faciliten los empresarios. Pero no hay que olvidar tampoco el trabajo que a su vez han hecho los técnicos y trabajadores del Imtur, que ha sido extraordinario. Yo también he tenido bastantes reuniones y, cuando tengamos el detalle de todo, lo comunicaremos.

P. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención a quien se ha pasado por el stand de Córdoba?

R. Sin duda alguna, la visibilidad. El atractivo del propio stand con ese patio y esa pantalla tan extraordinaria de diez metros y que reflejaba todas las maravillas de la ciudad. Es un stand abierto, de trabajo y sin papel. Lo cierto es que ha estado lleno todos los días, mientras otros, la mayoría, estaban más bien vacíos.

P. ¿Y qué producto de los que se han presentado ha despertado mayor entusiasmo?

R. Hombre, el primero los patios. Y luego, Córdoba Destino Natural ha sido algo muy atractivo. Al igual que Córdoba Destino Inclusivo, puesto que va destinado a un nicho de mercado que nunca se había planteado y que plantea a Córdoba como una ciudad abierta y con una oferta que, en este caso, es desestacionalizadora. La idea es, siempre, buscar que Córdoba sea atractiva más allá del mayo cordobés. En este ámbito también ha sido muy atractivo el turismo de congresos, en el que estamos dando un salto en cuanto a infraestructuras, y estamos trabajando para que Córdoba sea un destino para empresas. Qué mejor premio hay que que una empresa premie a sus trabajadores para que vengan a disfrutar de nuestra ciudad, de nuestro patrimonio o de nuestra gastronomía. La verdad es que yo percibo que todo lo que hemos presentado está causando un resultado muy positivo. Los clientes, que son al fin y al cabo los que se tienen que convertir en embajadores de Córdoba, han visto un filón.

P. ¿Y cómo ha sido la simbiosis con el stand de Diputación en el primer año en que Córdoba tenía dos espacios en la feria?

R. La relación ha sido buena. El stand propio de Códoba lo que hace es sumar. Yo creo que incluso multiplica. Tenemos que pensar que en Córdoba está nuestra Mezquita-Catedral, que es el reclamo más importante que tiene Córdoba. Y que luego tenemos un montón de atractivos: Medina Azahara, los Patios, el Casco Histórico, la gastronomía, el caballo… Tenemos nuestra provincia, que es una maravilla. El crear esas sinergias y poder vender Córdoba de la mano de Diputación y de Junta de Andalucía para poner en valor la provincia es la línea de trabajo en la que estamos.