Córdoba creará una agenda única con la oferta turística de noche

El Ayuntamiento de Córdoba creará una agenda única con la oferta nocturna de actividades de ocio, cultura y otra actividades que se pueden ofrecer al turista que visite la capital, con el objetivo último de aumentar las pernoctaciones en la ciudad.

La presidenta del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Isabel Albás, ha realizado este anuncio este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, donde se ha presentado la oferta de ocio nocturno bajo el lema 'Córdoba es más noche'.

“Vamos a crear una agenda de la oferta turística de noche”, donde se incluirán tanto actividades de las administraciones públicas como de entidades privadas, de manera que se genere una agenda única para el visitante. “Córdoba es tan disfrutable de día como de noche”.

El Ayuntamiento de Córdoba ha centrado su mensaje sobre el ocio nocturno en la ciudad en el reciente estreno del espectáculo de luz y sonido 'Raíces' de Naturaleza Encendidad en el Alcázar de los Reyes Cristianos, como un modo de aumentar las pernoctaciones de los turistas en la ciudad.

Sobre este espectáculo, el CEO de la empresa LetsGo que lo lleva a cabo, Vicente Roig, ha ofrecido los últimos datos del alcance del evento, con 56.000 personas que ya han visto 'Raíces' en 600 pases en el Alcázar. El espectáculo de luz y sonido se inauguró el pasado 24 de noviembre y ha estado en marcha hasta el 15 de enero.

Ahora, se prevén cambios en el montaje y, de momento, no se sabe la fecha en que retomará la visita. En la inauguración del stand de Córdoba en Fitur, el alcalde, José María Bellido, solo ha señalado que “pronto” se volverá a contar con este espectáculo nocturno, sin precisar fechas.

Por su parte, Vicente Roig ha explicado que la web del espectáculo nocturno del Alcázar ha recibido en este tiempo 106.000 visitas para comprar entradas, de lo que se infiere cruzando los datos de visitantes que, de cada dos visitas, se ha vendido una entrada.

De ese total, 60.000 eran de personas provenientes de Andalucía, 14.000 de Madrid y 8.000 de Cataluña, además de entradas registradas desde la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Baleares y Galicia, entre otras comunidades autónomas.

