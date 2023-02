Segunda preliminar: estas son las agrupaciones que actuarán esta noche

Tras la primera noche de coplas en el Gran Teatro, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas continúa este martes con su segunda preliminar. Habrá de nuevo ocho agrupaciones, cuatro comparsas y cuatro chirigotas, procedentes de Córdoba capital, El Carpio, Fuente Palmera y Vilches (Jaén).

Comparsa 'Los martinicos' (20:30)

Localidad: El Carpio (Córdoba)

Directores: Francisco Salamanca García y Antonio Escavia Carrillo

Autor de la música: Fernando Manuel Carmona Muñoz

Autor de la letra: Francisco Javier López Lara

Chirigota 'A mí, la legión' (21:00)

Localidad: Córdoba

Director: Gregorio Canto Haro

Autor de la música y letra: Antonio Trenas Padillo

Comparsa 'La casa de las flores' (21:30)

Localidad: Córdoba

Directora: Rocío Peñarroja Muñoz

Autor de la música: Federico Cano González

Autor de la letra: Javier Guisado Zafra

Chirigota 'Los ángeles recaídos' (22:00)

Localidad: Granada

Directores y autores de la música y letra: Juan Soto y Andrés Losada

Comparsa 'Las ratas' (22:30)

Localidad: Vilches (Jaén)

Director: Miguel Sánchez Garrido

Autor de la música: Daniel Heredia Lorente

Autores de la letra: Daniel Heredia Lorente y Juan Francisco Fernández Segura

Chirigota 'Qué noche la de aquel día' (23:00)

Localidad: Córdoba

Director: Daniel Moriana García, Fae

Autor de la música: Marco Antonio García Muño, Marco

Autores de la letra: Daniel Moriana García, Fae y Marco Antonio García Muñoz, Marco

Comparsa 'Tu amiga la loca' (23:30)

Localidad: Cañete de las Torres (Córdoba)

Director: Juan Mario Navarro Benavente

Autor de la música y la letra: Julio José Horcas Rubio

Chirigota 'Pesadilla en tu cocina' (00:00)

Localidad: Fuente Palmera (Córdoba)

Director: Francisco Manuel Martín Rovira

Autores de la música: Emilio Díaz Ruiz y Javier Darío González Tovar

Autor de la letra: Francisco de Asís Rodríguez Crespo, Pakito Ska

