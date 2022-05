Cordópolis y Datta Capital, un acuerdo para que el valor añadido se quede en Córdoba

En un tiempo en constante cambio, con una economía que cada día depende más de las grandes corporaciones tecnológicas, Cordópolis y Datta Capital han firmado un acuerdo de colaboración para que el valor añadido que genera la economía cordobesa se quede en la provincia y en la capital.

Cordópolis es el periódico digital de Córdoba; cuenta con el rigor, profesionalidad que le ha permitido ser líder de la prensa cordobesa en internet siendo seguido por centenares de miles de personas.

Datta Capital es una infraestructura digital de información, procesos y transacciones que buscan acelerar las relaciones económicas. “Buscamos además que la propiedad de Datta Capital sea del máximo número de personas de la ciudad y contamos con 152 socios”, señala su CEO, Alfredo Romeo.

Cordópolis y Datta Capital se reconocen como empresas independientes que conocen la realidad de la ciudad y cuyos miembros la trabajan conociendo de primera mano alguna de las necesidades existentes en cuanto a información y comunicación empresarial. El objetivo es mejorar y fortalecer esas relaciones económicas en Córdoba y provincia, y que el valor dependa, precisamente, de sus empresas, de sus entidades, de sus ciudadanos y de sus consumidores y trabajadores.

A partir de ahora, ambas entidades desarrollarán proyectos de colaboración conjuntos con el objetivo de que el valor añadido de la economía local se quede en la provincia de Córdoba.

