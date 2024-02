Tiempo estable durante todo el fin de semana con el sol como protagonista en la provincia

La semana ha venido marcada por un tiempo anticiclónico y estable, encadenando dos semanas de tiempo totalmente seco y primaveral. Muy posiblemente, este ambiente, todavía se mantenga varios días en nuestra región, aunque sí es verdad que las noches han vuelto a ser algo más frías. Para la jornada de hoy viernes, el tiempo permanecerá soleado en toda la provincia, y al igual que en los últimos días, es posible la formación de algunas brumas matinales o bancos de nieblas en puntos de cuenca de las sierras, la campiña o subbética, que irán levantando rápidamente durante las primeras horas del día, dando paso a una jornada totalmente despejada.

Las temperaturas se están manteniendo muy similares, dejando noches más frías que en la semana anterior, aunque las heladas no se han producido en prácticamente ningún punto. Las mínimas han sido muy homogéneas en toda la provincia oscilando entre los 2-6 ºC en toda la región, y las máximas que se han quedado rozando los 18-20 ºC en muchos puntos, valores que volverán a aparecer este fin de semana.

Para la jornada de mañana sábado, no se esperan grandes cambios, las brumas volverán a aparecer en los primeros momentos del día, de forma esporádica y local, levantando con los primeros rayos del sol y dejando un día, de cielos azules en toda la región cordobesa. La provincia despertará de nuevo con algo de frío, termómetros que se moverán entre los 2-5 ºC en la mayoría de los casos, pudiendo subir ligeramente las temperaturas por el norte y oeste de la provincia, no siendo significativas. Mientras, las máximas alcanzarán un día más valores de 17-19 ºC. Vientos de componente este-sureste débiles a moderados, con alguna racha más intensa por zonas del sur y oeste de la región.

La semana finalizará al igual que comenzó, con tiempo muy estable en toda la provincia cordobesa, con la novedad de que a partir de la tarde del domingo podrían entrar algunas bandas de nubes altas por el oeste de la región, no esperándose que dejen ningún tipo de precipitación. Temperaturas que se mantienen con pocos cambios y vientos que seguirá soplando del este, debido a la posición del anticiclón.

