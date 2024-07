Fin de semana más suave debido a un descenso de las temperaturas

La llegada del tiempo más característico del verano, con temperaturas altas y cielos despejados, parece que ha llegado para quedarse, aunque de momento las temperaturas no están siendo extremas, salvo el jueves cuando los valores superaron ampliamente los 40 ºC. Este fin de semana, sin embargo, se espera un descenso de las temperaturas, que va a suavizar el ambiente y dejará unos días de temperaturas más agradables.

Todo ello viene acompañado de un ambiente muy estable, donde las altas presiones han ganado terreno, pero que continúan su vaivén con las bajas relativas que se generan en el entorno de la Península Ibérica y con algunas depresiones que todavía nos influyen por el norte de la Península y que serán las causantes de aportar masas de aire algo más frescas para este fin de semana.

De esta forma, el viernes se espera que el sol vuelva a brillar con fuerza en toda la provincia, con temperaturas que serán muy elevadas, por lo que se activa de nuevo el aviso naranja en puntos de la campiña por valores que pueden alcanzar los 41 ºC, mientras que en el norte de la provincia será de color amarillo, por valores de hasta 38 ºC, no esperándose a falta de actualización, en la subbética cordobesa, con noches tropicales en muchos puntos de la región, ya que no se bajarán de los 20 ºC.

Sí que el ambiente será algo más diferente el fin de semana, con la entrada de vientos del oeste que refrescarán toda la provincia, provocando un descenso de entre 4-6 ºC en muchos puntos, por lo que se alcanzarán los 40 ºC en ningún punto y se situarán más cercano a los 35 ºC.

Además, durante el sábado, se podría colar algo de nubosidad de tipo bajo por el valle del Guadalquivir durante la mañana, que podría dejar algunas lloviznas débiles a primeras horas, con un tiempo muy soleado el resto del fin de semana. Con un domingo donde las temperaturas serán igualmente agradables y con tiempo soleado.

