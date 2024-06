La semana arranca con algunas tormentas en la sierra y calor cuando se acerque el fin de semana

A lo largo de la semana es posible que un nuevo embolsamiento de aire frío afecte a buena parte de la Península, dejando un tiempo fresco y revuelto. Por la provincia de Córdoba, se notará más en forma de descenso térmico y algunos chubascos que serán más probables en zonas de sierra durante las jornadas del martes y miércoles.

En cualquier caso, el lunes todavía será una jornada muy estable en toda la provincia, con cielos permanecerán despejados y con un sol que apretará en las horas centrales del día, pudiendo dejar máximas por encima de los 35 ºC de forma puntual en el valle del Guadalquivir, eso sí, serán en algún momento del día, ya que, las mínimas se esperan que sigan siendo frescas y agradables en la mayor parte de la región, oscilando entre los 11-16 ºC.

Durante el martes, llegarán algunas novedades, con el acercamiento de una vaguada atlántica (descuelgue de aire frío polar), que podría derivar a una DANA (núcleo de aire frío cerrado en la alta troposfera), con lo que las precipitaciones en forma de chubascos y tormentas estarían asegurados en gran parte del oeste y norte peninsular, pero que por aquí llegará en forma de nubosidad de tipo alto, algunos chubascos y descenso de las temperaturas, sobre todo se notará a partir del mediodía, cuando son posible esos chubascos en puntos de Sierra Morena.

El miércoles previsiblemente se adentrará el núcleo de aire frío por el oeste-suroeste de la Península, inestabilizando a su paso gran parte de la fachada Atlántica, generando chubascos y tormentas que serán más probables en puntos del oeste y norte de nuestra región, dejando un día de muchos intervalos nubosos y fresco, puesto que, los termómetros descenderían hasta situarse por debajo de los 30 ºC de máxima en toda la provincia, mínimas también más frescas, además, con fuertes rachas de viento que se dejarían notar durante el día que acrecentarán esas sensaciones térmica.

A partir del jueves, la situación cambia paulatinamente, debido a que esta masa de aire frío se irá retirando de nuestras coordenadas, dejando un tiempo soleado y estable de forma generalizada, además de la entrada de masas de aire más cálidas de origen sureño, que podrían dejar un fin de semana de temperaturas más calurosas, con máximas nuevamente por encima de los 35 ºC y muy posiblemente siendo el anticipo del inicio de un episodio de temperaturas más altas, coincidiendo con la entrada del verano.

