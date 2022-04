Incertidumbre en el tiempo del Miércoles Santo, pero “mirando para Jaén”

Dicen que el tiempo que hace en Semana Santa no deja indiferente a nadie. La atmósfera se transforma misteriosamente en un sistema todavía más complejo. La primavera, y que estemos a mediados de abril, trae estas situaciones. Lo mismo se bate un récord de máxima más baja, que lo mismo se da la máxima del año hasta la fecha. Lo mismo se levanta viento, que del sol se pasa a la lluvia en unas horas. Incluso así, los modelos -y no predicciones automáticas de aplicaciones- que se pueden consultar en diferentes portales (AEMet -que también tiene modelos además de su predicción automática-, Meteociel, WeatherUS...) aportan información que hoy día permite aproximarse bastante bien a lo que luego ocurre. Aunque, a veces, se diga lo contrario. Sobre todo si no llueve y no salen pasos.

El Miércoles Santo se presenta en Córdoba en terreno de nadie y en terreno de algo. Una baja relativa situada en Baleares inyectará inestabilidad desde el este-noreste a nuestra provincia. Esto es, será un miércoles en el que, quien mire a Sevilla para sacar a los santos, tomará decisiones equivocadas. Al menos a priori y a diferencia de un Martes Santo pasado por agua y más claro en este sentido en la procedencia de la lluvia. Habrá que mirar hacia Jaén. Y es que el mapa de probabilidad de lluvia de la AEMet (0.5 mm o más, publicado en la noche del martes), prevé una jornada con el 90-100 % en la Subbética cordobesa y en parte del tercio este de la provincia hasta Villa del Río. Córdoba capital se encuentra en torno al 40 %, con unos kilómetros más al oeste bajando al 10-20 %, y unos kilómetros más al este subiendo al 50-60 %. Parece poco probable que llueva en el Valle del Guadiato, en Hornachuelos o en Palma del Río. En resumen: nueva tarde de radar, más compleja que la del Lunes Santo ya no que hay frente, pero quizás con menos probabilidad de lluvia en la capital y menos cantidad en caso de darse.

Los modelos difieren: WRF-NMM (Meteociel) mostraba en la salida de la mañana del martes chubascos en la sierra cercana al valle del Guadalquivir, desde Cardeña-Montoro a Hornachuelos a partir de las 14-15 h y hasta las 18 h, que en la salida de la noche fulminaba casi por completo. El modelo ARPEGE (Meteociel) dibujaba lluvia distribuida de forma irregular por toda la provincia a partir del mediodía y hasta el anochecer. El modelo ECMWF (WeatherUS) también preveía anoche lluvias débiles en la mitad este de los Pedroches, la capital y la Subbética, mientras que GFS (Meteociel) colocaba la lluvia en la Subbética a la tarde. No obstante, los chubascos en caso de darse, serían escasos en cantidad. Pero lluvia, al fin y al cabo, que puede afectar a las salidas procesionales.

Jueves Santo, vuelta a la estabilidad

Tras las lluvias y los chubascos, la estabilidad regresa el Jueves Santo a la provincia de Córdoba. Las temperaturas también iniciarán un ascenso hasta llegar en algunos puntos a los 25 °C.

