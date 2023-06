El mes de junio más lluvioso en Córdoba desde hace 13 años

Este mes de junio ya es el más húmedo en Córdoba desde el año 2010. En lo que va de mes, ha llovido en la capital el doble de la media de entre 1991 y 2020, con unas precipitaciones que este jueves han sido muy inusuales para un mes de junio: un frente atlántico ha dejado lluvias generalizadas en gran parte de la provincia, especialmente el Valle del Guadalquivir, el Valle del Guadiato y Los Pedroches. De hecho, donde más ha llovido ha sido precisamente en el norte de la provincia.

En Córdoba capital, el frente ha dejado una regada más que generosa. Durante el jueves, el observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Aeropuerto de Córdoba había recogido hasta las 20:20 una precipitación provisional de 18,6 litros. En lo que va de mes, en el Aeropuerto se rozan los 25 litros, una cantidad que duplica a toda la media de un junio que en Córdoba es habitualmente seco.

Pero donde más ha llovido ha sido en el norte. La red de la Aemet marca los 26,1 litros de Hinojosa del Duque y los más de 24 en Valsequillo. Pero los pluviómetros del Servicio de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aluden a los 38,3 de Ojuelos Altos, una aldea de Fuente Obejuna, o a los casi 37 litros registrados en el embalse de Sierra Boyera (uno de los puntos más necesitados de lluvia y agua). También se habrían superado los 33 litros en el entorno del Bembézar, en la Sierra de Hornachuelos.

En el resto de la provincia, la precipitación ha ido menguando tanto más al este como, sobre todo, más al sur. Así, en el Valle del Guadalquivir están los 11 litros de Montoro. En la Campiña destacan los casi 14 litros en La Rambla, pero en Aguilar de la Frontera han sido tres. En las estaciones del sur de la provincia de Córdoba, como Benamejí, Doña Mencía o Priego de Córdoba, o no ha llovido o no se ha recogido ni un solo litro.

Para este viernes, la Aemet prevé en la provincia de Córdoba cielos nubosos con chubascos ocasionales, menos probables a partir del mediodía, cuando se abrirán claros. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso, con vientos del suroeste.

