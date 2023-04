Estos son los itinerarios de este Domingo de Resurrección

La Semana Santa acaba, como cada año, con el Domingo de Resurrección, que esta vez tiene lugar el 9 de abril. El último de los días de Pasión arranca a las 9:30 con la corporación del Resucitado. Esta cofradía parte de la parroquia de Santa Marina de Aguas Santas.

El final de la Semana Santa se aproxima a las 11:45, cuando el Resucitado recorre la Carrera Oficial hasta el siguiente año. La cofradía abandona el trazado común a las 12:55. En ese momento inicia el regreso hasta su templo. La entrada de la hermandad está prevista a las 15:00. Minutos después, una vez se cierren las puertas de Santa Marina de Aguas Santas, concluyen los días de Pasión y comienza una nueva cuenta atrás para los cofrades.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!