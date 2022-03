'El relevo' mostrará a partir del 4 de abril el papel de la juventud en las cofradías de Córdoba

El audiovisual El relevo, que nació en 2021 para mostrar el papel de la juventud en las distintas hermandades y cofradías de la Semana Santa de Córdoba, volverá a emitirse en este año a partir del 4 de abril, dando cuenta de la labor de los jóvenes y de su perspectiva para la semana grande cofrade.

Con colaboración de la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, la Agrupación de Hermandades y Cofradías ha realizado la segunda edición de El relevo, donde se podrá ver cómo los jóvenes participan en los preparativos de cara a Semana Santa, además de su labor social y cultural a lo largo del año, con exposiciones, muestras y actividades benéficas.

“Sin juventud no hay relevo y sin relevo no habría Semana Santa en el futuro”, ha señalado la delegada de Juventud, Cintia Bustos, en la presentación de este programa. Por su parte, el vocal de Juventud de la Agrupación de Cofradías, Lisardo Romero, ha ido más allá y ha apuntado que “la juventud en las cofradías no es el futuro sino que ya es el presente”.

'El relevo' se presentará el lunes 4 de abril a las 20:30 en el Salón de Actos de la Colegiata de San Hipólito, donde se podrá ver una muestra de esta edición que, a partir de entonces, se emitirá en el canal de Youtube de La Sangre y La Gloria, y también en PTV y otros canales de Youtube como Procesiones de Córdoba.

Este año, con la experiencia aprendida de la primera edición, “conitnuamos este proyecto, mejorando aspectos técnicos y contando los cámaras y reporteros de La Sangre y la Gloria”, ha precisado Romero. Se han realizado grabaciones en espacios cofrades, con la colaboración de la Hermandad de la Buena Muerte.

La edición de 2022 de El relevo tendrá un formato “temático”, abordando ámbitos como “el costal, el mundo musical , el arte cofrade, las procesiones, sin dejar atrás el mundo de la mujer en las cofradías, uno de los aspectos que más ha evolucionado en nuestras cofradías”, ha dicho Lisardo Romero. La idea y el objetivo de la iniciativa es “mostrar que el mundo cofrade sin juventud sería otra cosa. Muchas cofradías, si no fuera por el impulso de los grupos jóvenes, serían otra cosa”.

Tanto Bustos como Romero han destacado que este año “será más especial” puesto que sí habrá Semana Santa en la calle tras dos años suspendida por la pandemia de la Covid19, cuando se ideó El relevo como una “oportunidad de mostrar el mundo cofrade desde la perspectiva de la juventud”.