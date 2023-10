La unión del pádel cordobés por el Día Nacional Sin Juego

Un día más que especial y no solo por lo que ocurre en cierta zona del territorio cordobés en lo que a matería deportiva see refiere. La solidaridad existe a día de hoy en varias instituciones y el Club Deportivo Las Quemadas no ha querido ser menos, aprovechando el Día Nacional Sin Juego para organizar un torneo de pádel solidario en sus instalaciones celebrado este mismo 29 de octubre y cuyos beneficios han ido a la asociación LAR (Ludopatas Asociados Rehabilitados). Una buena acción que sirve para pasar un buen día de convivencia y concienciar de un problema que se extiende en la sociedad actual.