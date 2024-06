¡Rafa Lozano Jr, clasificado para los Juegos Olímpicos de Paris 2024!

Rafa Lozano es, hasta el momento, el último español en ganar una medalla olímpica en boxeo. Lo logró allá por finales del siglo pasado, sumando un bronce en Atlanta 1996 y una plata en Sídney 2000. Ahora, casi un cuarto de siglo después, es su hijo el que toma el relevo y el que luchará, en París 2024, por grabar su nombre a fuego en los anales de la historia. Rafa Lozano Jr tenía en el Preolímpico de Bangkok la que era, hasta el momento, la oportunidad de su vida. Tras debutar con triunfo (4-1 ante el filipino Roger Ladon) en treintaidosavos de final, el joven púgil cordobés se impuso al tayiko Mahron Shafiev (3-2) en los dieciseisavos de final, tras lo cual logró vencer al ecuatoriano Luis Fernando Delgado por 3-2 en cuartos. Así, el hijo de la mítica leyenda del boxeo se colocaba a tan solo un triunfo más para asegurarse el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Su rival en la semifinal sería el norcoreano Chon Ryong So. 'El Balín', con apenas 19 años, luchaba en la categoría de peso mosca de -51 kilogramos, donde se presentaban más de medio centenar de boxeadores en busca del sueño de la plaza europea. El combate no pudo empezar mejor para el cordobés puesto que, cuando apenas habían pasado los primeros 30 segundos de duelo, una buena combinación acabó con el competidor norcoreano en el suelo, resultado en la primera cuenta de la mañana. Esto obligó a Chon Ryong So a meter una marcha más y ejercer más presión ante un Lozano que, con buenas defensas, logró invertir las tornas y acabó el primer asalto en mejor forma ante un norcoreano con más envergadura. Así, los jueces le darían este primer round a 'El Balín', con un ajustado resultado de 3-2.

En el segundo asalto, Rafa Lozano Jr salió a por todas y, con una sucesión de combinaciones, tomó el centro del ring y presionó al púgil norcoreano, que comenzó a recular. Aprovechando esta tesitura, el cordobés comenzaría a castigar el tronco de Ryong So y, tras dos buenas combinaciones, el norcoreano volvería a caer, resultado en la segunda cuenta para él y poniendo las cosas muy de cara para el joven púgil cordobés de apenas 19 años. Ante esto, Ryong So buscó la heroica, tirando derechazos desesperados para tratar de remontar, pero Lozano Jr se mostró muy esquivo y logró zafarse de la presión del asiático, ganando así por unanimidad (5-0) el segundo asalto.

En el tercer y último round, ya con el cordobés prácticamente saboreando las mieles olímpicas, So buscó de nuevo la desesperada, acorralando a un Lozano Jr que, sin embargo, se mostró tremendamente móvil y rápido, completando así el que probablemente sea su mejor combate de la semana en el Preolímpico de Bangkok para, finalmente, acabar venciendo por unanimidad el combate. Los jueces de Irlanda (30-27), Argelia (30-27), Mongolia (29-28), Argentina (30-27) y Marruecos (29-28) dictaminaron la clara victoria de un Rafa Lozano Jr que, con apenas 19 años, ocupará la cuarta plaza olímpica acudiendo a sus primeros Juegos Olímpicos.