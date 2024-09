El Museo de la Almendra Francisco Morales coge bagaje en la Champions League

La ilusión de un debut siempre está ahí, y más aún si compites en uno de los mejores torneos a nivel mundial, con la calidad que atesoran las principales palistas del continente europeo. Y es que el Museo de la Almendra Francisco Morales encaró la primera jornada de la Champions League que saldó con dos derrotas ante el Saint-Denis 93TT y el HB Ostrov. En cambio, este domingo tendrá una nueva oportunidad para demostrar su capacidad competitiva, enfrentándose al TTC Novi Sad (15:00) y al CTM Mirandela (20:00).

Una jornada que comenzaba con un plato duro y fuerte. El Saint-Denis 93TT francés se medía a un conjunto prieguense con numerosas bajas, pero con la ilusión intacta. Sin embargo, el cuadro galo dejó claras sus intenciones desde el principio, siendo la palista Li la encargada de iniciar el partido ante una Patricia Santos que no pudo sobreponerse al ímpetu de su rival, encajando un 0-3.

En cambio, la garra del Museo de la Almendra Francisco Morales no se quedó ahí, ya que Marija Galonja dio un paso al frente, venciendo 3-1 a Liu y dejando un resquicio de esperanza para los siguientes duelos. Aun así, tanto Sofía Couce como nuevamente Galonja no pudieron doblegar a Avezou y a Li, respectivamente, y el club prieguense cayó por 1-3 en el global.

Ahora bien, no había tiempo para lamentos, ya que a las 15:00 volvió el tenis de mesa prieguense a escena de la mano del encuentro ante el HB Ostrov, que significaba el final de esta primera jornada de la Champions League. Aun así, las cosas no iban a cambiar excesivamente, ya que Patricia Santos no logró seguir el ritmo de Kukulkova, perdiendo el duelo por 0-3.

Tras este duro varapalo, la tónica no varió, con una Marija Galonja que podía dar algo de ilusión a la eliminatoria, pero pronto vio que tampoco iba a poder con una Polakova que, aun así, tuvo que sudar para doblegar a la palista rival (1-3). Para finalizar la primera jornada de esta Champions League, Sofía Couce luchó hasta el final con el fin de complicar el choque a Pytlikova, aunque cayó derrotada por 1-3.